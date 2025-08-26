Burkina-Yaadga-Sport-Supporteurs-Etalons-Election

Yaadga : élection du bureau régional des supporters des Etalons : un plébiscite pour Assami Guiro

Ouahigouya, 25 août 2025 (AIB)- Les membres de la faitière régionale des supporteurs des Etalons venus des quatre provinces de la région de Yaadga, ont à l’unanimité porté leur choix sur Assami Guiro comme Président de la structure pour un second mandat.

Réunis en assemblée ce lundi 25 aout 2025 à la Direction régionale des Sports et des loisirs, c’est sous l’œil vigilant des responsables centraux et régionaux des sports et loisirs, que l’Union régionale des supporters des Etalons a renouvelé son bureau exécutif. Aux termes de l’élection, c’est un bureau exécutif de 14 membres qui sera désormais piloté par Assami Guiro pour un second mandat.

Le nouveau bureau après avoir eu la confiance de leurs pairs, se sont engagés à travailler en synergie d’actions afin de relever les défis du sport régional. Le président fraichement élu dit être conscient des enjeux liés au poste et rassure qu’il sera à l’écoute de tous en vue de sonner la mobilisation chaque fois que de besoins.

Assami Guiro a par ailleurs annoncé que les jours à venir, la nouvelle équipe se mettra à la tâche pour bien réussir la mission qui lui est assignée.

Le directeur régional des sports et des loisirs de Yaadga, Abdoul Kadré Bancé a formulé ses encouragements au nouveau bureau tout en lui assurant sa disponibilité pour le rayonnement du sport et des loisirs dans la région. Les deux commissaires aux comptes ont également été présentés à l’assistance.

Voici la composition du nouveau bureau

Président : Assami Guiro; 1er vice-président : Boukaré Ouédraogo ; 2ème vice-président : Zalissa Sawadogo; 3eme vice-président : D. Michel Tangari; Secrétaire Général : Sidi Mohamed Ouédraogo; Secrétaire général adjoint: Ayouba Ouédraogo ; Trésorier général : Salifou Boulio; Trésorier général adjoint : R. Louis Bamogo; Secrétaire Général à la Communication et à l’organisation : Sidiki Ouédraogo; SGCO : 1er adjoint : Abdoulaye Sankara; SGCO 2ème adjoint : Amidou Romba; S.G. Mobilisation et Animation : Sidiki Ouédraogo; SG mobilisation et animation 1er adjoint : Guiguemdé Saïdou ; 2ème adjoint : Aguirata Ouédraogo ; 3 ème adjoint : Moussa Boro

Commissaire aux comptes : Oumarou Barry et Amadou Ouédraogo.

Agence d’Information du Burkina

Pn/as/ata