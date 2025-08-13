Burkina-OCI-Coopération-Humanitaire

Une délégation de l’OCI en mission au Burkina Faso pour renforcer la coopération

Ouagadougou, 12 août 2025 (AIB)-Une délégation de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), conduite par l’ambassadeur Tarig Ali Bakheet, secrétaire général adjoint chargé des affaires humanitaires, sociales et culturelles, est arrivée mardi à Ouagadougou pour une mission officielle visant à renforcer la solidarité et à développer de nouveaux projets au Burkina Faso.

La délégation a été accueillie à l’aéroport international de Ouagadougou par l’ambassadeur du Burkina Faso auprès du Royaume d’Arabie Saoudite et représentant permanent auprès de l’OCI, Boukary Savadogo.

Elle a reçu les hommages de plusieurs personnalités de la communauté musulmane, dont El Hadj Moussa Koanda, président de la Communauté musulmane du Burkina Faso, et Dr Cheikh Aboubacar Doukouré, guide spirituel de l’Ittihad islami et fondateur de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB).

La mission de l’ambassadeur Tarig Ali Bakheet se déroule du 13 au 17 août 2025 et vise à évaluer les besoins humanitaires, en particulier ceux des personnes déplacées internes, et poser les bases de projets dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’autonomisation économique et de la cohésion sociale.

Agence d’information du Burkina

