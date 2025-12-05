FOOT-BFA-AFR-SPORT-CAF-UFOA-B-U15-CHAMPIONNAT-SCOLAIRE

UFOA-B U15 : le Burkina (filles) et le Bénin (garçon) remportent le championnat africain de football scolaire

Ouagadougou, 5 déc. 2025 (AIB)-Les Etalons (filles) du Burkina Faso et les Guépards (garçons) du Bénin ont remporté jeudi le championnat africain de football scolaire de l’Union des fédérations ouest-africaines de football de la zone B, en battant au stade du 4 Août de Ouagadougou, respectivement leurs homologues du Ghana (1-0) et du Niger (1-1, puis 5-4 tab).

Le but burkinabè a été marqué par Marie Louise Pacmogda (19e) sans que les Ghanéenne ne puissent revenir au score. Chez les garçons, ce sont les tirs au but qui ont départagé les deux équipes, après un jeu équilibré dans le temps règlementaire.

La gardienne des Etalons filles Nafissatou Zabré a été élue meilleure gardienne du tournoi, pendant que Assaïtou Bélem est désignée meilleure joueuse de la compétition. Les Etalons garçons qui ont terminé la compétition au pied du podium (4e place) se sont contentés du prix de l’équipe fair-play.

Les Etalons filles se qualifient ainsi pour la CAN de leur catégorie prévue pour se disputer en 2026 prochain. Le championnat africain de football scolaire de l’UFOA-B s’est tenu à Ouagadougou dans la capitale burkinabè du 1er au 4 décembre 2025 et a regroupé 6 pays ouest-africains de la zone B.

Agence d’information du Burkina

as/ata