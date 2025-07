Burkina-Tuy-Formation-Métiers-Élèves

Tuy : Les élèves de l’enseignement général formés dans plusieurs métiers à Houndé pendant ces vacances

Houndé, 8 juil. 2025, (AIB)- Le haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda, a lancé lundi, la formation dans plusieurs métiers des élèves des lycées et collèges d’enseignement général de la commune de Houndé. On dénombre au total 373 élèves inscrits pour se former dans une dizaine de métiers pendant ces vacances scolaires.

Les élèves des lycées et collèges d’enseignement général ont débuté l’initiation aux métiers dans la commune de Houndé conformément à la nouvelle vision du ministère de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique.

Le lancement officiel a été fait ce lundi 7 juillet 2025, par le haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda, au Centre privé de formation professionnelle « Le Flambeau de Houndé » dans les filières de l’électricité bâtiment, l’élevage et l’énergie solaire.

Dans la commune de Houndé, ce sont au total 373 élèves qui sont inscrits pour se former pendant ces vacances scolaires, dans les métiers de la maçonnerie, le perlage, la couture, l’agriculture hors-sol, l’électricité bâtiment, l’énergie solaire, ainsi que la pâtisserie, la mécanique auto-moto, le tissage, la soudure et le tricotage.

Le directeur provincial de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique du Tuy, Seydou Traoré a salué l’accompagnement des autorités locales, qui témoigne de la crédibilité du projet.

Il a également remercié les formateurs pour la disponibilité et les tarifs accessibles aux parents d’élèves. « Désormais vous apprendrez un savoir-faire qui vous aidera à faire face à vos petits besoins>>, a-t-il lancé aux élèves tout en les invitant à s’approprier la formation.

Le haut-commissaire a souligné que cette initiative s’inscrit dans la vision du président du Faso qui veut promouvoir l’apprentissage et la formation professionnelle pour renforcer l’autonomisation des jeunes.

Il a encouragé les élèves à être attentifs pendant les différents apprentissages et a salué l’engagement des formateurs.

Les formations aux métiers destinées aux élèves de l’enseignement général sont également organisées dans les autres communes de la province du Tuy.

Agence d’Information du Burkina

BEB/BBP