Tuy : Le nouveau bureau provincial de la CNAVC s’engage pour l’ordre et la discipline au service de la nation

Houndé, 7 nov. 2025 (AIB) – Les membres du nouveau bureau provincial de la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne (CNAVC) du Tuy, installés le jeudi 6 novembre 2025 à Houndé, se sont engagés pour l’ordre et la discipline à servir la province du Tuy et la nation burkinabè.

« Nous travaillerons main dans la main avec les autorités locales, dans la vision du capitaine Ibrahim Traoré, c’est-à-dire bâtir un Burkina nouveau, fier et souverain », a déclaré le nouveau président provincial de la CNAVC/Tuy, Bassirou Saba.

Il s’exprimait lors de la cérémonie officielle d’installation du nouveau bureau exécutif de la CNAVC/Tuy, qui a réuni les autorités administratives, militaires, coutumières et religieuses, ainsi qu’une importante population venue témoigner son soutien.

Composé de 21 membres issus de diverses couches socio-professionnelles, le bureau s’est engagé pour l’ordre et la discipline à servir la province du Tuy ainsi que toute la nation..Ce nouveau bureau désigné pour 6 mois, intervient dans une nouvelle dynamique amorcée par la CNAVC à l’issue d’un processus de refondation de ses textes fondamentaux.

Le chargé de mission à la Présidence du Faso pour la région du Guiriko, Oumar Traoré, livrant le message du coordinateur régional de la CNAVC du Guiriko, a salué l’engagement des nouveaux membres et leur contribution à la dynamique nationale de veille citoyenne, essentielle dans le contexte actuel que traverse le Burkina Faso.

«La CNAVC n’est pas une structure de plus, c’est un instrument de veille, d’action et de transformation au service de la nation et de la Révolution progressiste populaire (RPP) », a-t-il rappelé.

Et d’ajouter : « Votre désignation n’est pas un privilège mais une mission sacrée ». Poursuivant, le chargé de mission a exhorté les membres du bureau à « soutenir cette révolution avec sincérité, honneur, discipline et patriotisme ». M. Traoré les a invités à incarner les valeurs fondatrices de la CNAVC à savoir le patriotisme, l’intégrité, la discipline, la solidarité et la primauté de l’intérêt général.

«Votre devoir est d’agir, de rassembler et de servir le peuple burkinabè en général, et en particulier la population de la province du Tuy », a-t-il indiqué, avant de leur demander de toujours garder en mémoire la devise de la CNAVC/Tuy : « Résister, veiller et bâtir. »

Présidant la cérémonie, le haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda, a félicité et encouragé le nouveau bureau, tout en insistant sur la nécessité pour chacun d’observer l’ordre et la discipline. «Nous voulons que règnent l’ordre et la discipline dans notre province pour mettre en œuvre les grandes orientations du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré », a-t-il soutenu. Le haut-commissaire a souhaité que le bureau nouvellement installé apporte un changement positif au cours de son mandat, en veillant à ce que la RPP progresse dans la province du Tuy.

Agence d’information du Burkina

BEB/ata