Tuy : Le haut-commissaire lance la rentrée scolaire 2025-2026 au CEG de Boni

Houndé, 1er oct. 2025 (AIB) -Le haut-commissaire, Issiaka Segda, a procédé ce mercredi 1er octobre 2025 au lancement officiel de la rentrée scolaire 2025-2026 dans la province du Tuy, au Collège d’enseignement général (CEG) de Boni, situé à une quinzaine de kilomètres de Houndé, chef-lieu de la province.

La cérémonie, marquée par la montée des couleurs nationales, a réuni plusieurs autorités. Parmi elles, il y avait le directeur provincial de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, Seydou Traoré, le secrétaire général de la province, Dieudonné Zeida, ainsi que le président de la délégation spéciale (PDS) communale de Boni, Arouna Tarnagda.

Le PDS, Arouna Tarnagda, a remercié le haut-commissaire pour l’honneur fait à sa commune. Il a rappelé les initiatives déjà engagées dans le cadre des réformes éducatives. Il s’agit notamment de l’initiation des élèves aux métiers pendant les vacances, de l’immersion patriotique des nouveaux bacheliers et de l’adoption d’une tenue traditionnelle pour les établissements post-primaire et secondaire de la commune. Il s’est par ailleurs engagé à soutenir les acteurs de l’éducation pour la mise en œuvre des autres réformes éducatives. Concernant l’amélioration des infrastructures au CEG, M. Tarnagda a indiqué que les parents d’élèves se sont engagés à réhabiliter la terrasses dégradées dans les salles de classe et à remblayer les ravins creusés par l’eau de ruissellement dans la cour du collège.

Après avoir lancé la rentrée scolaire 2025-2026, le haut-commissaire Issiaka Segda a félicité le personnel du CEG pour sa mobilisation. Il l’a encouragé à poursuivre les efforts afin de relever les défis de l’école. Il a également salué les engagements pris par les parents d’élèves, qu’il juge en phase avec l’appel du Chef de l’État en faveur du développement endogène. << Nous sommes dans la révolution progressiste et populaire. Nous avons besoin de l’engagement patriotique de tous>>, a-t-il rappelé.

Le haut-commissaire a exhorté les élèves à la discipline, à l’assiduité et au travail, car ils représentent la relève de la nation.

Pour sa part, la directrice du CEG de Boni, Tenin Augustine Fao, a affirmé que tout est prêt pour le démarrage effectif des cours.

<<Nous avons tenu les instances (les conseils) bien avant la rentrée. Nous avons aussi nettoyé le terrain et les salles de classe. Les listes des élèves sont également disponibles >>, a-t-elle expliqué. Elle a remercié le haut-commissaire pour son écoute et a salué l’esprit de sacrifice de son personnel.

La cérémonie s’est terminée par une visite des infrastructures du collège. Elle a permis au haut-commissaire de constater les conditions de la reprise.

Roselyne Gnoumou, élève en 5e et Fidèle Bondé, élève en 4e ont exprimé leur joie de reprendre le chemin de l’école. Tous deux se sont engagés à être disciplinés et à bien travailler afin de réussir leur année.

Agence d’Information du Burkina

BEB/ata