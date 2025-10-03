Tuy / Journées nationales d’engagement patriotique : Les forces vives invitées à protéger les biens publics et à lutter contre la corruption

Houndé, 2 oct. 2025 (AIB)-Le haut-commissaire Issiaka Segda a procédé, ce jeudi 2 octobre 2025 à Houndé, dans la province du Tuy, au lancement de la 2ᵉ phase de l’édition 2025 des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

À cette occasion, il a, à travers le message du président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, exhorté les forces vives à protéger les biens publics et à lutter contre la corruption.

« Pour cette phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, je nous engage sur deux points : la protection de nos biens publics et la lutte contre la corruption (et le racket) qui gangrènent certaines de nos administrations, entreprises et associations », a déclaré Issiaka Segda.

Il livrait le message du président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, lors de la cérémonie de lancement de la 2ᵉ phase des JEPPC 2025 à Houndé, marquée par la mobilisation des forces vives autour de la montée des couleurs nationales, dans l’enceinte de la direction provinciale du Contrôle des marchés publics et des engagements financiers du Tuy.

Le discours a rappelé qu’en période de révolution, la discipline et l’ordre doivent se traduire par le respect et l’entretien des biens publics, notamment le matériel militaire, les bus, les bancs publics, les voies pavées, les édifices, les véhicules de l’État, ainsi que les équipements agricoles et médicaux.

Le haut-commissaire a souligné que les biens publics constituent la richesse commune du peuple, et que toute dégradation volontaire ou négligence coupable constitue une trahison de la révolution.

« La Révolution ne peut pas placer un agent de la brigade Laabal derrière chaque citoyen pour corriger les actes d’indiscipline. J’en appelle donc à la conscience patriotique de chacun : adoptons une attitude et des réflexes qui inscrivent nos faits et gestes dans le droit chemin de l’ordre et de la discipline », a-t-il conseillé.

À travers ce message, il a invité les citoyens à se dresser contre la corruption, le racket et toutes les formes d’enrichissement illicite.

« Je nous appelle à redoubler d’exemplarité dans nos quartiers, nos services, nos unités et nos administrations. Soyons des modèles d’intégrité et de responsabilité », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le directeur provincial du Contrôle des marchés publics et des engagements financiers du Tuy, Oumar Bélem, s’est réjoui d’accueillir la cérémonie.

Après avoir présenté sa structure et ses missions, il a invité les ordonnateurs et les gestionnaires de crédits à solliciter ses services pour tout besoin d’appui-conseil et d’information sur les textes réglementaires en matière de finances publiques.

Pour rappel, la 2ᵉ phase de l’édition 2025 des JEPPC se déroule du 2 au 16 octobre 2025.

Agence d’Information du Burkina

BEB/ata