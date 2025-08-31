BURKINA-TUY-AMENAGEMENT-SCHEMA-DIRECTEUR-RAPPORT-EXAMEN

Tuy/Aménagement du territoire : La commune de Houndé examine le diagnostic territorial

Houndé, 29 août 2025 (AIB)- La Commission communale d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (CCADDT) de Houndé a tenu les 25 et 26 août 2025 sa première session ordinaire de l’année. Les travaux ont porté sur l’examen du rapport provisoire du diagnostic territorial en vue de l’élaboration du schéma directeur de la commune.

Les travaux se sont déroulés sous la supervision d’une équipe de la direction générale du développement du territoire (DGDT).

Selon le chef de service des politiques et stratégies de l’aménagement du territoire, Issiaka Zongo, la rencontre visait à permettre aux participants d’apprécier le document de diagnostic et s’assurer qu’il reflète les réalités de la commune afin d’améliorer le niveau d’investissement et de gestion globale du développement de la commune.

À l’en croire, ce schéma constituera à terme le document fédérateur à partir duquel tous les autres outils de mise en œuvre devront être articulés et organisera l’utilisation de l’espace de la commune sur une durée de 20 à 30 ans.

Le 2e vice-président de la délégation spéciale communale, Maxime Gnoumou, a procédé à l’ouverture des travaux.

Pour rappel cette activité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de gestion durable des paysages communaux pour la REDD+ (PGPC/REDD+), qui prévoit l’élaboration de trente (30) Schémas directeurs d’aménagement et de développement durable au profit des communes de sa zone d’intervention.

Agence d’Information du Burkina

