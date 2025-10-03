CYCLISME-BFA-MSJE-FBC-SPORT-TOUR-FASO

Tour du Faso 2025 : retour en sélection de Paul Daumont

Ouagadougou, 3 oct. 2025 (AIB)-Le cycliste burkinabè Paul Daumont a effectué son retour en sélection (Etalons cyclistes) pour préparer la 36e édition du Tour international cycliste du Faso 2025, ont annoncé jeudi à Ouagadougou, les organisateurs de la compétition, au cours d’une conférence de presse.

Le vainqueur de l’avant dernière édition du Tour du Faso, Paul Daumont, victime d’un accident le 14 décembre 2023, n’avait pas pu participer à la 35e édition en 2024. Le Comité national d’organisation qui a organisé une conférence de presse pour faire le point des préparatifs de ce 36e rendez-vous, a annoncé que le sprinteur burkinabè est de retour parmi les 21 coureurs présélectionnés pour préparer la compétition.

« Un plan de préparation a été mis en œuvre. Les Etalons cyclistes sont à leur dernière phase de préparation. Ils sont en regroupement depuis le 25 septembre et sont mis actuellement au vert. Ils seront à Bobo-Dioulasso pour peaufiner leur préparation », a expliqué le Directeur technique national (DTN) Martin Sawadogo.

Les Etalons cyclistes ont eu plusieurs phases de préparation : la participation aux 14 courses au niveau national, la participation des courses au niveau international (tours du Mali, du Bénin, du Cameroun et de la Côte d’Ivoire) et les entrainements du regroupement. Les Etalons cyclistes participeront également à la course de l’Association des comités nationaux olympique d’Afrique (ACNOA) le 12 octobre prochain.

Pour le DTN, « il y a de l’espoir pour le maillot jaune au regard de la moyenne enregistrée ces derniers temps et avec la cohésion entre les cyclistes ». Les Etalons cyclistes seront répartis en trois équipes (l’équipe A, l’équipe régionale de l’Ouest et celle du Centre) pour défendre les couleurs du Burkina à ce 36e tour. Ils bénéficieront de 20 nouveaux vélos pour la compétition.

9 pays sur 12 invités, ont confirmé leur participation. Il s’agit du Mali, de la Belgique, de la Côte d’Ivoire, du Bénin, du Cameroun, du Maroc, du Niger, du Ghana et du Togo. Les coureurs parcourront 9 régions du Burkina Faso à savoir le Kadiogo, le Nando, le Bankui, le Guiriko, le Djôrô, le Nazinon, le Nakambé, l’Oubri et les Kuilsé, avec une distance de course de 1155,070 km en dix étapes.

Le Tour international cycliste du Faso se dispute du 24 octobre au 2 novembre 2025. C’est le Marocain Mohcine El Kouradji du Maroc qui est l’actuel détenteur du maillot de la 35e édition.

Les différentes étapes du 36e Tour du Faso

Vendredi 24 octobre : 1re étape : Ouagadougou – Koudougou (120,280km)

Samedi 25 octobre : 2e étape : Koudougou – Boromo (156,200km)

Dimanche 26 octobre : 3e étape : Bobo – Bobo (11,610km X 10, soit 116,100km)

Lundi 27 octobre : 4e étape : Bobo – Diébougou (128,170km)

Mardi 28 octobre : 5e étape : Gaoua – Dano (111,700km)

Mercredi 29 octobre : 6e étape : Ouagadougou – Pô (144,020km)

Jeudi 30 octobre : 7e étape : Guiba – Garango (71,630km)

Vendredi 31 octobre : 8e étape : Tenkodogo – Zorgho (75,500km)

Samedi 1er novembre : 9e étape : Ouagadougou – Kaya (118,220km)

Dimanche 2 novembre : 10e étape : Saponé – Ouagadougou (42km + circuit de 14,250 X 5, soit 113,250km).

Agence d’information du Burkina

as/ata