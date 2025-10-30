CYCLISME-BFA-AFR-SPORT-TOUR-FASO

Tour du Faso 2025 : le Burkina Faso signe sa 3e victoire d’étape à Garango

Garango, 30 oct. 2025 (AIB)-Le coureur burkinabè Mahamadi Ilboudo a remporté jeudi, la 7e étape du Tour international du Faso entre Guiba et Garango (71,630km), signant du même coup, la 3e victoire d’étape sur 7, du Burkina Faso dans cette course cycliste.

Les voyants étaient au vert pour les sprinters pour cette 7e étape, la plus courte de la compétition. Le seul point chaud de Niaogho au kilomètre 44,200, a vu la victoire du Belge De Boes Timmy, celui-là même qui s’est imposé à Po, la veille.

Après ce point chaud, le peloton est resté groupé et calme jusqu’aux 15 derniers kilomètres oû 8 hommes dont 2 Burkinabè et 6 autres nationalités, ont décidé de prendre leur destin en main. Ils creusent d’abord 37, puis 45 secondes avec le peloton.

Le maillot jaune Paul Daumont, escorté par son lieutenant Saturnin Yaméogo sont au marquage sur El Alouani, le 2e au classement général et Yaxano Smet, classé 3e. La porte était donc ouverte à ceux qui ménacent moins le maillot jaune.

C’est dans cette situation que le Burkinabè Mahamadi Ilboudo qui était parmis les échappés, place une attaque des plus ravageuses à près de 1km de l’arrivée et dépose tous ses 7 autres concurrents pour jubiler sur la ligne d’arrivée. Le Malien Siriki Diarra qui avait suivi le mouvement de l’attaque d’Ilboudo, s’empare de la 2e place, laissant la 3e place au Burkinabè Soumaila Ilboudo.

Le maillots jaune de leader et vert, restent toujours sur les épaules de Paul Daumont à 21 minutes du Marocain El Alouani Driss et à 31 minutes du Belge Yaxano Smet. Saturnin Yaméogo du Burkina Faso est 4e au général avec 41 secondes de retard sur le maillot jaune.

Le maillot rose des sprints intermédiaires est revenu au Belge De Boes Timmy de la Team Flanders.

Mahamadi Ilboudo a réalisé une bonne moyenne, la plus intéressante de la compétition depuis son début, à l’arrivée (47,245km/h) de l’étape.

La 8e étape, 2e distance la plus courte de la compétition, sera courrue entre Tenkodogo et Zorgho (75,5km). C’est encore une distance favorable aux sprinters.

Agence d’information du Burkina

