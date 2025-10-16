CYCLISME-BFA-AFR-EUR-SPORT-MSEJ-FBC-TOUR-FASO

Tour du Faso 2025 : 9 pays seront sur la ligne de départ pour la conquête du maillot jaune

Ouagadougou, 16 oct. 2025 (AIB)-Neuf pays d’Afrique et d’Europe ont confirmé leur participation au 36e Tour international du Faso pour la conquête de la tunique jaune la plus convoitée, a annoncé jeudi à Ouagadougou, le comité national d’organisation au cours d’une conférence de presse.

Au total 12 équipes de 9 pays ont confirmé leur participation à la 36e édition du Tour international du Faso qui se déroulera du 24 octobre au 2 novembre prochain. Selon le président de la commission technique Issouf Sawadogo, il s’agit de la Belgique, du Maroc (tenant), du Bénin, du Cameroun, du Mali, de la Côte d’Ivoire, du Niger, du Togo et du pays hôte le Burkina Faso (avec 3 équipes).

Le technicien de la Fédération burkinabè de cyclisme, a toutefois indiqué que les inscriptions se poursuivent jusqu’au 20 octobre, délais de rigueur, pour les pays qui souhaitent toujours participer à la compétition.

La vice-présidente du comité d’organisation du 36e Tour du Faso madame Valérie Badolo/Tapsoba a insisté dans son allocution sur le caractère symbolique de cette édition du Tour du Faso : la résilience nationale, mais aussi la volonté de mettre en valeur les capacités sportives du Burkina Faso.

Elle a adopté une posture d’engagement pour rassurer sur les capacités d’organisation de la compétition. Le budget de ce 36e tour s’élève à 435 millions de F CFA, déjà mobilisés à 95%, à une semaine du top de départ du Tour.

La vice-présidente du comité national d’organisation a tenu à exprimer « notre vive gratitude à Son Excellence le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, Haut Patron de la 36e édition du Tour du Faso, pour son engagement constant en faveur du sport comme vecteur de cohésion sociale, d’une jeunesse dynamique et de rayonnement international du Burkina Faso ».

Objectif, maillot jaune pour les Etalons cyclistes

Après le maillot jaune remporté en 2023 par l’Etalon cycliste Paul Daumont, c’est le Marocain Mohcine El Kouradji qui l’avait succédé en 2024 à son absence. Cette année le sprinteur burkinabè est de retour et la tunique jaune reste la priorité des Etalons.

Les 3 équipes burkinabè se sont préparées conséquemment. Après avoir séjourné à Ouagadougou, Boromo, Bobo et Saponé pour se mettre en jambe, «la vitesse moyenne est bonne avec 42 km/h fort. Paul Daumont a remporté dans les préparatifs, la course de l’ACNOA. Le 19 octobre prochain les Etalons prendront part à la course de Excellence hôtel avant que les listes définitives des 3 équipes du Burkina pour le Tour ne soient arrêtées », a expliqué le directeur technique national Martin Sawadogo, insistant qu’il y a de l’espoir pour le maillot jaune.

Il a également fait savoir qu’il y a du « jus » dans les jambes des Etalons cyclistes pour résister à n’importe quelle attaque des autres concurrents.

Quatre maillots seront mis en jeu pour cette édition. Le maillot jaune le plus convoité, le maillot vert aux points, celui du premier des Burkinabè et la tunique des points chauds. 11 écharpes seront également dans le viseur des concurrents.

La caravane s’élancera le 24 octobre pour parcourir 9 régions pour une distance de compétition de 1155,070km.

Agence d’information du Burkina

as/ata