Toécé/Conférence pédagogique : Les réformes éducatives au menu des échanges

TOECE, 16 octobre 2025 (AIB) – La conférence pédagogique annuelle des enseignants du primaire dans la commune de Toécé a débuté le 15 octobre 2025 sous le thème : « La mise en œuvre des réformes éducatives et l’appropriation des situations d’intégration ».

La conférence pédagogique annuelle des enseignants du primaire de la commune de Toécé a debuté le mercredi 15 octobre et ce, jusqu’au 18 octobre 2025.

Ce rendez-vous annuel des professionnels de l’éducation de base est placé sous le thème : « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration ».

La salle des fêtes de la mairie a servi de cadre pour la cérémonie d’ouverture officielle présidée par le préfet, président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Toécé, Harouna Nana. La cérémonie d’ouverture a également connu la présence du Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Bazèga, Claude Ouédraogo.

Cette rencontre est un cadre approprié pour assurer la formation continue des enseignants du primaire.

Les travaux au cours de cette conférence permettront de renforcer les capacités pédagogiques pour une meilleure application des nouvelles réformes du système éducatif dans l’enseignement.

Dans leurs interventions, le PDS de Toécé et le DPEPPNF du Bazèga ont tenu à féliciter tous les acteurs de l’éducation de Toécé pour l’atteinte des résultats de plus de 95% obtenus au CEP session de 2025. Ils ont exhorté chaque acteur à plus d’efforts afin de garder le premier rang au niveau de la province.

Avant le début des travaux, M. Nana a invité les enseignants à l’assiduité et à une participation active afin de s’approprier les connaissances qu’ils auront à acquérir durant les 4 jours de travail.

