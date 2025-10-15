Thomas Sankara : Parcours et héritage d’un homme d’État hors du commun

Ouagadougou, 15 oct. 2025 (AIB)-Né en 1949 à Yako, le capitaine Thomas Sankara a marqué l’histoire du Burkina Faso et du continent africain par sa vision audacieuse d’un développement endogène et d’une Afrique souveraine. De son engagement militaire à son accession au pouvoir en 1983, jusqu’à son assassinat en 1987, son parcours demeure celui d’un leader révolutionnaire dont l’héritage continue de guider la jeunesse burkinabè et africaine.

Voici les grandes dates qui ont jalonné la vie et l’héritage du Père de la Révolution burkinabè.

-21 décembre 1949 : Naissance de Thomas Isidore Noël Sankara à Yako, dans la province du Passoré.

-1966 : Thomas Sankara intègre le lycée militaire de Kadiogo (LMK), aujourd’hui Prytanée militaire du Kadiogo (PMK), à Ouagadougou.

-1969-1973 : Il suit une formation militaire à l’Académie d’Antsirabe (Madagascar), où il découvre les idées révolutionnaires, marxistes et anti-impérialistes.

-1973 : De retour en Haute-Volta (actuel Haute-Volta), il devient officier instructeur au Centre national d’entraînement commando (CNEC) de Pô.

1980 : Après le coup d’État du colonel Saye Zerbo, le 25 novembre 1980, Thomas Sankara est nommé secrétaire d’État à l’Information, mais démissionne en avril 1981 pour dénoncer la dérive autoritaire du régime. Il lance alors son célèbre avertissement : « Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple ! »

-7 novembre 1982 : Nouveau coup d’État. le médecin-commandant Jean-Baptiste Ouédraogo prend le pouvoir et nomme Thomas Sankara Premier ministre en janvier 1983.

-17 mai 1983 : Thomas Sankara est arrêté et emprisonné, provoquant une forte mobilisation populaire et militaire.

-4 août 1983 : Thomas Sankara à la tête d’un Conseil national de la Révolution (CNR) prend le pouvoir.

-4 août 1984 : La Haute-Volta devient le Burkina Faso, « le pays des hommes intègres ».

-29 juillet 1987 : Lors du sommet de l’OUA à Addis-Abeba, Sankara appelle les États africains à refuser collectivement le paiement de la dette.

-15 octobre 1987 : Assassinat de Thomas Sankara et de douze de ses compagnons lors d’un coup d’État à Ouagadougou qui porta son fidèle ami le Capitaine Blaise Compaoré au pouvoir.

-31 octobre 2014 : Chute de Blaise Compaoré à la suite d’une insurrection populaire. Le nom et les idéaux de Sankara sont ravivés par la jeunesse burkinabè et africaine.

Mai 2015 : Exhumation des restes de Thomas Sankara et de ses compagnons pour les besoins de l’enquête judiciaire.

-6 avril 2022 : Condamnation de Blaise Compaoré (par contumace) et de plusieurs complices pour assassinat et atteinte à la sûreté de l’État.

23 février 2023 : Réinhumation des restes de Thomas Sankara et de ses compagnons au Mémorial Thomas Sankara.

-4 octobre 2023 : Thomas Sankara élevé au rang de héros national par le Président du Faso le Capitaine Ibrahim Traoré.

-15 octobre 2023 : L’ancienne avenue Charles De Gaulle est rebaptisée avenue du Président Thomas Sankara.

-17 mai 2025 : Inauguration du mausolée Thomas Sankara à Ouagadougou, symbole du renouveau de la mémoire révolutionnaire.

13-14 octobre 2025 : Première édition des Rencontres internationales Carrefour-Thomas Sankara (RICA-TS) qui a réuni à Ouagadougou, des centaines de panafricains autour de l’héritage politique, culturel et idéologique du leader révolutionnaire burkinabè.

