Tenkodogo : une antenne régionale ouverte pour dynamiser le secteur des PME

Tenkodogo, 25 octobre 2025 (AIB)-L’Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises (AFP-PME) a procédé, le samedi 25 octobre 2025 à Tenkodogo, au lancement officiel des activités de sa toute première antenne régionale dans la région du Nakambé. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Alassane Ouédraogo, en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses.

Dans son allocution, le secrétaire général du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Alassane Ouédraogo, a rappelé que l’ouverture de cette antenne s’inscrit dans la vision nationale portée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, visant à bâtir une économie résiliente, souveraine et créatrice d’emplois.

Il a souligné que les petites et moyennes entreprises (PME) constituent le socle de l’économie nationale et jouent un rôle déterminant dans la transformation industrielle du pays.

Le secrétaire général a également salué les potentialités économiques majeures de la région du Nakambé, marquées par un secteur agro-sylvo-pastoral dynamique, un artisanat reconnu et une position stratégique favorable aux échanges commerciaux transfrontaliers.

Selon lui, la nouvelle antenne représente un signe fort de confiance envers les acteurs économiques locaux, qui n’auront désormais plus à parcourir des centaines de kilomètres pour bénéficier des services de l’Agence.

Il a exhorté les entrepreneurs à saisir cette opportunité afin de transformer leurs idées en entreprises solides et compétitives.

Prenant la parole, le directeur général de l’AFP-PME a indiqué que son institution, créée en 2008, est l’instrument de l’État dédié aux PME.

Elle offre à la fois des financements adaptés, tels que les crédits d’investissement et d’exploitation ou le capital-risque, des services non financiers comme la formation, le conseil, l’incubation et l’accès au marché, ainsi que la mise en œuvre de projets destinés à renforcer l’écosystème entrepreneurial.

Les financements accordés varient entre un million et cent millions de F CFA selon les besoins et les capacités des bénéficiaires, avec des taux jugés compétitifs sur le marché national.

Le directeur général Issa Traoré a insisté sur la nécessité pour les bénéficiaires de respecter les remboursements afin d’assurer la durabilité du mécanisme, soulignant que « nous vous finançons pour que vous produisiez, et en remboursant, vous permettez à d’autres d’être financés ».

Le parrain de la cérémonie, Emmanuel Sorgo, a exprimé sa fierté d’accompagner une initiative qui, selon lui, ouvre de nouvelles perspectives de croissance et d’espoir pour les jeunes, les femmes et l’ensemble des opérateurs économiques du Nakambé.

L’inauguration de cette antenne marque une étape majeure dans la politique de décentralisation des services publics économiques.

Les différents intervenants ont réaffirmé leur engagement à soutenir cette initiative afin qu’elle contribue pleinement au développement local, à la création d’emplois décents et au renforcement des chaînes de valeur régionales.

Les autorités ont enfin invité toutes les forces vives du Nakambé à s’approprier cet outil important, afin d’en faire un véritable moteur de prospérité.

Agence d’Information du Burkina

SM/ata