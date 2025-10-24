Tenkodogo : Le SARA 2025 ouvre ses portes pour renforcer le lien entre artisanat et industrialisation

Tenkodogo, 24 octobre 2025 (AIB)-La cinquième édition du Salon régional de l’artisanat (SARA) a été officiellement lancée ce vendredi à Tenkodogo, région du Centre-Est, sous le thème : « Artisanat burkinabè et industrialisation : quelle contribution à la souveraineté nationale ? ». La cérémonie s’est déroulée sous le patronage de Son Excellence Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, Premier ministre, Chef du Gouvernement, et le parrainage du ministre des Infrastructures Adama Luc Sorgho.

Dès l’entame de la cérémonie, des hommages ont été rendus à l’ensemble des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), ainsi qu’aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), dont le sacrifice contribue à restaurer la paix au Burkina Faso. « Grâce à leur engagement, ce salon peut se tenir dans la quiétude », a déclaré le parrain, saluant une minute d’ovations pour les forces combattantes.

Dans son allocution, le Premier ministre a salué l’organisation réussie de cette cinquième édition, qualifiée d’« édition de la maturité », après celles du Guiriko (2017), des Kuilsé (2019), d’Oubri (2021) et du Nando (2023).

Le secteur de l’artisanat, selon les autorités, occupe une place stratégique dans l’économie nationale. Il contribue à hauteur d’environ 30 % du Produit Intérieur Brut (PIB) et emploie près de deux millions de Burkinabè. « Ce secteur demeure une source sûre de création de richesse et un levier de résilience pour nos populations », a souligné le parrain.

Le choix du thème marque la volonté du Gouvernement de promouvoir un développement endogène reposant sur la valorisation des ressources locales, conformément aux orientations du Camarade Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’État.

Il s’agit de renforcer le nexus artisanat-industrie, afin que les savoir-faire locaux alimentent une industrialisation fondée sur la culture et les potentialités internes du pays.

Dans cette dynamique, plusieurs mesures ont été prises, notamment l’instauration de quotas d’enlèvement pour limiter l’importation des produits similaires fabriqués au Burkina Faso. L’objectif est de stimuler la consommation locale, d’améliorer l’écoulement de la production nationale, de réduire la dépendance extérieure et d’inverser la tendance de la balance commerciale.

Pour le Gouvernement, l’industrialisation du pays ne repose pas uniquement sur de grandes unités d’usine, mais d’abord sur la transformation intelligente des productions artisanales.

« La filature du coton, le travail du cuir, du bois, du bronze ou encore du textile constituent le socle d’une industrialisation burkinabè durable », a affirmé Adama Luc Sorgho.

Les autorités ont insisté sur la complémentarité entre artisans et industriels, l’artisanat apporte des produits pouvant servir de matières premières ; l’industrie offre des équipements permettant d’améliorer la productivité et la compétitivité des artisans.

Le Gouvernement a ainsi placé le renforcement des chaînes de valeur artisanales au cœur de sa vision. Ses actions portent sur ,la formation et la qualification des artisans,l’accès aux financements adaptés, la labellisation des produits, l’amélioration des infrastructures de production, d’exposition et de commercialisation.

Ces efforts visent à faire du secteur artisan une base essentielle de la transformation industrielle du Burkina Faso.

Malgré un contexte sécuritaire, économique et climatique difficile, l’ingéniosité des artisans et industriels permet de maintenir l’économie nationale sur ses rails. Le parrain a encouragé les exposants à mettre à profit le SARA 2025 comme cadre d’échanges et de réflexions sur des solutions innovantes renforçant l’articulation entre artisanat et industrie.

Le SARA demeure un espace privilégié de promotion et de valorisation des créations burkinabè, mais aussi un vecteur d’unité nationale à travers le partage de la créativité des régions. L’édition 2025 devrait ainsi contribuer à accroître la visibilité du potentiel artisanal et à consolider la souveraineté économique nationale.

Le parrain a adressé ses remerciements aux partenaires techniques et financiers, aux sponsors, aux médias ainsi qu’à toutes les institutions qui accompagnent l’événement. Il a invité les Burkinabè à soutenir l’artisanat local par la consommation des produits Made in Burkina.

Sur ces mots, il a déclaré ouverte la cinquième édition du Salon régional de l’artisanat (SARA 2025), en appelant à « bâtir une Nation qui se redresse et se réinvente par le travail, la créativité et la foi en notre destinée commune ».

