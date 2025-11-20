BURKINA-BOULGOU-TRANSPORT-URBAIN

Tenkodogo : La SOTRACO valide les futures lignes de bus pour moderniser la mobilité urbaine.

Tenkodogo, 20 nov. 2025 (AIB) – Les autorités régionales, la Société de transport en commun (SOTRACO) et les acteurs locaux ont procédé jeudi, à l’ouverture de l’atelier de validation du nouveau réseau de bus de Tenkodogo. Cette rencontre s’inscrit dans le déploiement national des 530 bus acquis dans le cadre de la politique présidentielle visant à renforcer la mobilité et l’accès à l’éducation. Les travaux permettront de définir, de manière participative, les lignes et aménagements qui structureront le transport urbain dans la région du Nakambé.

À l’ouverture des travaux, le Directeur général (SG) de la SOTRACO, Drissa Sawadogo, a rappelé que le gouvernement a procédé le 7 janvier 2025, à la recapitalisation de la société, portant son capital social de 800 millions à 5 milliards de FCFA.

Cette opération a consolidé son statut majoritairement public. Dans le cadre de l’initiative présidentielle pour une éducation de qualité, 500 bus ont été acquis afin de faciliter les déplacements des élèves, étudiants et populations urbaines.

« Ces bus sont le fruit des efforts consentis par le peuple burkinabè. Ils répondent à des enjeux de fluidité, de sécurité routière, de réduction de la pollution et d’allégement des coûts de transport », a indiqué M. Sawadogo, précisant que la majorité du matériel est déjà disponible.

Tenkodogo, en pleine croissance démographique, fait partie des villes bénéficiaires du programme, au même titre que Bobo-Dioulasso, Banfora et Kaya. Selon le D G de la SOTRACO, l’atelier vise à élaborer, avec les acteurs locaux, un réseau adapté aux besoins des populations.

Le représentant le gouverneur du Nakambé, le secrétaire général de la région, Sayouba Sawadogo, a salué une initiative conforme à la vision du Chef de l’État, qui accorde une attention particulière à l’amélioration de la mobilité urbaine.

Il a invité les participants à contribuer aux discussions pour aboutir à un réseau répondant aux attentes des usagers et a exprimé sa reconnaissance à la SOTRACO pour les actions engagées.

Le président de la délégation spéciale de Tenkodogo, Sami Bérenger Pooda, a encouragé les populations à adopter une attitude responsable dans l’utilisation du matériel et dans la circulation.

Il a relevé que l’usage massif des deux-roues dans la commune entraîne des encombrements et des difficultés de mobilité. L’introduction des bus contribuera, selon lui, à améliorer la fluidité et à réduire les émissions de gaz.

Les participants ont également examiné la proposition de sept lignes intercommunales et de quatre lignes internes destinées à renforcer la mobilité entre Tenkodogo, Koupéla, Garango, Bittou, Bagré, Gounghin, Pouytenga et Zorgho.

La SOTRACO a indiqué que ces liaisons faciliteront les déplacements intercommunaux, réduiront la dépendance aux deux-roues et renforceront l’accès aux services administratifs, scolaires et économiques. Au total, 22 bus seront mis en circulation d’ici janvier 2026 sur les différentes lignes.

L’atelier marque une étape importante dans la mise en place du transport urbain par bus à Tenkodogo. Les contributions recueillies permettront d’établir un réseau cohérent au service des populations et du développement régional.

Agence d’information du Burkina

SM/NO/BZ