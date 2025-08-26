Burkina–Est-Forces-Vives-Reconnaissance

Tapoa : les forces vives de la Tapoa saluent l’engagement du Haut-Commissaire

Diapaga, 25 août 2025 (AIB) – Les forces vives de la Tapoa ont organisé lundi dans l’enceinte du haut-commissariat de Diapaga, une cérémonie en l’honneur du Haut-commissaire de la province René Karambiri pour sa résilience.

A travers cette cérémonie, les forces vives de la Tapoa veulent ainsi traduire un acte de la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de bâtir une administration publique de développement, moderne qui intègre la performance et la culture.

Administrateur civil de son état, le Haut-Commissaire René Karambiri totalise 4 ans à la tête de la province de la Tapoa. Il s’est dès le 22 juillet 2022, illustré par le travail et l’engagement sans faille à travailler, mobiliser, sensibiliser les communautés pour un bon vivre-ensemble, à s’accepter malgré la différence. Son courage, son civisme et son sens élevé du travail bien fait, lui ont valu cette reconnaissance.

« Nous sommes reconnaissants au Haut-Commissaire pour son courage et son engagement citoyens à travers les initiatives prises lors des journées fatidiques du 28 avril, des 13 ,15 et 19 mai où les forces du mal avaient assiégé la ville », a déclaré Kondia Pierre, point focal de l’initiative présidentielle pour le développement communautaire au cours de son allocution.

« Nous voulons que le Haut-Commissaire serve de model de leadership pour les autres. René Karambiri incarne l’exemple parfait d’un homme résilient, et profondément attaché à la cause de ses administrés » a conclu Pierre Yonli.

L’homme a été consacré homme de l’année 2025 de la province, pour sa rigueur, sa patience, son courage et sa détermination qui ont façonné les forces vives de la Tapoa et ont eu un impact positif sur la communauté.

Le Secrétaire général de la province de la Tapoa Martin Zoundi a invité la population à renforcer la synergie d’action pour une province plus prospère et plus solidaire.

Agence d’information du Burkina

lbk/as/ata