Tapoa : Le district sanitaire de Diapaga en croisade contre la poliomyélite

Diapaga, 7 novembre 2025 (AIB)-À l’instar des autres districts sanitaires du Burkina Faso, le district sanitaire de Diapaga a procédé, ce vendredi 7 novembre 2025, au lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite au CSPS urbain de Diapaga.

Placée sous la présidence du secrétaire général de la province, Martin Zoundi, la cérémonie a réuni les autorités administratives, locales, coutumières et religieuses, les représentants des organisations de la société civile, les OBC ainsi que les agents de santé.

Dans son intervention, le représentant du médecin-chef du district sanitaire de Diapaga, Inoussa Maïga, après avoir décliné les objectifs et attentes du district pour ce premier passage, a indiqué que 226 000 doses sont disponibles pour une population cible estimée à 191 713 enfants âgés de 0 à 59 mois.

La campagne, prévue pour se dérouler du 7 au 10 novembre 2025, sera couplée avec les JVA (Journées de supplémentation en vitamine A), le déparasitage et le dépistage de la malnutrition.

Il a précisé que la commune de Kantchari entame son deuxième passage, après la découverte d’un cas de poliomyélite en juin 2025 dans le centre médical de la localité. La stratégie adoptée combine les approches fixe et porte-à-porte afin de ratisser large.

Prenant la parole, le secrétaire général de la province, Martin Zoundi, qui a présidé la cérémonie, a réaffirmé l’engagement et la disponibilité de l’administration à assurer la mobilisation sociale dans tout le district.

« La poliomyélite est une maladie contagieuse et une cause de décès chez nos enfants. Aucun enfant de 0 à 59 mois ne doit être en marge de l’opération », a-t-il déclaré, avant de saluer le dévouement des agents de santé « qui sont au four et au moulin pour éradiquer cette maladie du Burkina Faso ».

Il a également invité les autorités coutumières, religieuses et les organisations de la société civile à un engagement sans faille afin de faire de cette campagne un franc succès.

L’inoculation symbolique des « deux gouttes qui sauvent » a été effectuée par les officiels, marquant ainsi le top départ de ce premier passage de la campagne dans le district sanitaire de Diapaga.

Agence d’Information du Burkina

