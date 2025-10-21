Burkina/Tannounyan-Installation-Gouverneur

Tannounyan : Patrice YYEYE installé, Gouverneur de la région des Tannounyan

Banfora, 21 octobre 2025 (AIB) – La région des Tannounyan a désormais un nouveau premier responsable. Patrice YEYE a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions le lundi 20 octobre 2025 par le Secrétaire général du gouvernement, Ousmane Ouattara, représentant le Ministre de l’administration territorial. Sa nomination a été entérinée en conseil des ministres le 18 septembre 2025. Il succède au commissaire divisionnaire, Florent Badabouè Bazié, admis à faire valoir ses droits à la retraite, après 2 ans de service à la tête de cette région.

Avant sa nomination, Patrice YEYE occupait le poste de Directeur des unités d’intervention de la police, où il s’est distingué par son sens du devoir et son engagement pour le renforcement des capacités opérationnelles des forces de sécurité.

La cérémonie d’installation, qui s’est déroulée en présence de plusieurs invités, autorités locales et forces vives de la région, a été marquée par des hommages appuyés au Gouverneur sorti.

Le Secrétaire général du Gouvernement, Ousmane Ouattara, a salué l’engagement et le dévouement de Florent Badabouè Bazié, soulignant sa contribution dans la gestion des affaires administratives, sociales et sécuritaires de la région.

Votre détermination et abnégation, ainsi que celles de vos collaborateurs, ont permis à la région de faire face à la menace terroriste et de progresser sur le plan du développement socio-économique, a-t-il déclaré, avant de lui souhaiter une retraite paisible.

S’adressant au nouveau Gouverneur, M. Ouattara a rappelé les attentes du Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui fonde de grands espoirs sur les potentialités de la région des Tannounyan. « Vous héritez d’une belle région aux potentialités immenses. Je vous invite à garder votre curseur pointé sur l’atteinte des objectifs du plan d’action pour la stabilisation et le développement (PA-SD), a-t-il exhorté.

Le représentant du Ministre a également insisté sur les défis liés au caractère frontalier de la région, qui partage ses limites avec la Côte-d’Ivoire et le Mali. Il a invité le nouveau Gouverneur à œuvrer pour le renforcement des relations de bon voisinage et de la coopération administrative transfrontalière.

Enfin, M. Ouattara a lancé un appel à toutes les forces vives, autorités administratives, responsables de services déconcentrés de l’Etat, chefs coutumiers et religieux, ainsi qu’à l’ensemble des populations à soutenir le nouveau Gouverneur dans la mise en œuvre de ses initiatives pour le développement de la région.

Dans son allocution, le Gouverneur sorti, Florent Badabouè Baziè, a exprimé sa profonde reconnaissance aux autorités administratives, judiciaires, coutumières et religieuses pour leur accompagnement constant. Grace à leur engagement, nous avons pu engranger des résultats satisfaisants pour le bonheur de nos populations, a-t-il affirmé. Il a également traduit sa gratitude aux plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en lui et pour le soutien dont il a bénéficié tout au long de sa mission.

M. Bazié a tenu à rendre un hommage particulier aux forces combattantes pour leur courage et leur détermination, qui ont permis la reconquête du territoire au niveau régional et le retour des populations dans leurs localités respectives. Ces victoires ont redonné confiance et espoir à nos communautés, a-t-il déclaré.

Agence d’information du Burkina

