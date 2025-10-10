Burkina-Comoé-Niangoloko-Mobilisation citoyenne-Réhabilitation-Pont

Tannounyan/Mobilisation citoyenne à Niangoloko : Les populations à l’œuvre pour la réhabilitation du pont de Koutoura

Niangoloko, 10 octobre 2025 (AIB) – Suite à un cri de cœur lancé par la Coordination départementale des femmes de Niangoloko, les populations se sont mobilisées, le mercredi 08 octobre 2025, pour boucher les nids de poules sur le pont de Kouyoura, un village rattaché à la Commune de Niangoloko, situé sur la RN7, axe Niangoloko-Banfora.

Fait marquant, cette action citoyenne a vu la participation des Forces de défense et de sécurité (FDS), venues prêter main-forte aux volontaires. Ce pont, l’un des points les plus dégradés du tronçon, rendait la circulation particulièrement difficile et nécessitait une vigilance accrue de la part des usagers.

L’appel des femmes a suscité un élan de solidarité exemplaire notamment, des apports en cailloux sauvages, graviers, ciment, eau et autres matériaux ont afflué de toutes parts.

La Coordination départementale des femmes a exprimé sa profonde gratitude à l’ensemble des populations de la commune de Niangoloko pour leur engagement volontaire et leur esprit patriotique, saluant ainsi un bel exemple de citoyenneté active au service du bien commun.

Agence d’information du Burkina

