Tannounyan : Le District sanitaire de Banfora célèbre l’excellence et renforce la cohésion sociale des agents

Banfora, 06 octobre 2025, (AIB) – Le District sanitaire de Banfora a organisé, le samedi 4 octobre dernier, la journée de l’excellence, une activité placée sous le signe de la performance et de la reconnaissance. L’objectif de cette initiative est de valoriser les efforts individuels et collectifs des agents de santé, tout en renforçant leur engagement au service des populations.

Cette journée de l’excellence s’est déroulée dans une ambiance conviviale, marquée par la reconnaissance du mérite et l’esprit de solidarité entre les acteurs de la santé.

Selon le Médecin chef du district (MCD), cette journée vise également à consolider la cohésion sociale entre les agents : « Nous avons organisé cette journée pour renforcer la cohésion entre tous les agents de santé, les encourager malgré les difficultés quotidiennes, et leur permettre, le temps d’un instant, de quitter leurs habits d’agents de santé pour redevenir des individus ordinaires », a-t-elle déclaré.

Poursuivant son intervention, la première responsable du district a exprimé sa fierté envers ses collaborateurs en ces termes : Je suis fière de vous. Grace à vous, le district a toujours su relever les défis. Maintenons les acquis engrangés, cette cohésion et cette synergie d’action pour le bien-être de nos populations, a-t-elle exhorté.

Le MCD a par ailleurs a adressé ses remerciements au Haut-Commissaire de la province de la Comoé, Patron de la cérémonie, ainsi qu’au Directeur régional de la santé des Tannounyan pour leur accompagnement constant. Elle a aussi salué l’appui des présidents des délégations spéciales (PDS) des six communes du district et a exprimé toute sa reconnaissance au parrain de la cérémonie, Adama Soulama, pour sa générosité et son soutien indéfectible.

Prenant la parole, le Haut-commissaire, Mathieu Tingueri, a félicité les agents de santé pour leur engagement sans faille. Il a également salué les efforts constants des vaillants agent de santé qui travaillent sans relâche pour améliorer l’état de santé de nos populations. Je leur adresse, tout profil confondu, mes vives félicitations pour les résultats engrangés et les encourage à redoubler d’ardeur pour améliorer davantage les indicateurs de santé dans la province de la Comoé, a-t-il déclaré.

Le Patron de la cérémonie a aussi remercié les partenaires techniques et financiers œuvrant aux côtés du district pour le renforcement du système de santé.

Pour sa part, le Parrain Adama Soulama, a exprimé sa disponibilité à soutenir durablement le district sanitaire de Banfora dans ses activités futures, tout en remerciant les organisateurs pour la confiance placée en lui.

Agence d’information du Burkina

