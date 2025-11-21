BURKINA -TANGHIN-DASSOURI-SANTÉ-LABORATOIRE-DOTATION

Tanghin-Dassouri : La mairie dote le centre médical d’un laboratoire moderne de 125 millions F CFA

Tanghin-Dassouri, 21 nov. 2025 (AIB) – La présidente de la délégation spéciale communale de Tanghin-Dassouri, sous le leadership de Mme Rabiata Sawadogo, a doté le lundi 17 novembre 2025 le Centre médical, d’un laboratoire moderne entièrement construit et équipé par la mairie à hauteur de 125 millions F CFA.

Érigé à l’entrée principale du Centre médical de Tanghin-Dassouri, le nouveau bâtiment, financé à plus de 125 millions F CFA, comprend à la fois l’infrastructure et un plateau technique complet.

Il est équipé, entre autres, d’un réfrigérateur pour réactifs, d’un distillateur, d’un automate de biochimie, de microscopes et d’autres matériels biomédicaux généralement absents dans les centres périphériques.

Grâce à ces équipements, les populations de Tanghin-Dassouri pourront désormais effectuer sur place des analyses telles que la glycémie, les bilans rénaux, les explorations cardiaques ou encore les tests d’hépatite, réduisant ainsi les déplacements vers Ouagadougou.

Le responsable du laboratoire, Nazindi Kabré, s’est dit satisfait de la dotation, estimant qu’elle « soulagera les patients et améliorera les conditions de travail du personnel ».

Pour la présidente de la délégation spéciale communale, Mme Rabiata Sawadogo, cette réalisation illustre « le devoir moral et humaniste » de la commune d’offrir des soins de qualité à ses habitants.

En février dernier, la mairie de Tanghin-Dassouri avait déjà installé des lampadaires solaires dans l’enceinte du Centre médical afin de faciliter la visibilité nocturne et d’améliorer le cadre de travail des agents de santé.

Agence d’Information du Burkina

