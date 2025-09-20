BURKINA-SOUROU-SANTÉ-DON-DISTRICT

Sourou: Une association offre du matériel d’une valeur de 6 millions au district sanitaire de Tougan

Tougan, 20 sept. 2025 (AIB)- L’Association appui moral, matériel et intellectuel à l’enfant (AMMIE) a offert samedi, des vivres et du matériel medico-technique d’une valeur de six millions FCFA au district sanitaire de la ville de Tougan.

Ce don est composé essentiellement de 8 tonnes de vivres, 2000 unités de farine enrichie, 1000 litres d’huile, de l’amoxicilline, du paracétamol et autres produits médicaux, d’une valeur de 6 millions de FCFA.

« Ce matériel répond à un besoin suscité par la crise que nous traversons. Nous avons décidé de faire ce don afin de faciliter la prise en charge de la malnutrition par le district qui est obligé de créer d’autres centres de santé pour pouvoir contenir la pression due à la crise sécuritaire », a affirmé le coordonnateur du projet de l’association AMMIE affirmé Ilyassa Ouédraogo.

Pour le Médecin-chef du district sanitaire de Tougan, Dr Jérôme Nikiema, ce don entre dans le cadre des plaidoyers faits depuis 2024, au regard de la situation qui prévalait dans la province et en particulier dans la vallée du Sourou.

Dr Nikiema a indiqué que ce geste va soulager la prise en charge de la malnutrition dans son district.

« Ce sont des intrants qui entrent dans la prise en charge des cas de malnutritions aiguës chez les enfants et les femmes enceintes et allaitantes. Au regard de notre situation, beaucoup de personnes n’arrivent pas à honorer convenablement les différentes rations alimentaires, en termes de quantité et de qualité. Ce don viendra donc aider à prendre en charge ces cas de malnutrition modérée », a-t-il indiqué.

Dr Jérôme Nikiema a remercié l’association et tous ces partenaires et invité d’autres structures à emboîter ses pas pour une prise en charge totale des cas de malnutrition dans la province.

Notons que ce don a été acquis grâce à l’appui financier du Fonds humanitaire régional pour l’Afrique de ouest et centrale (FHRAOC) à travers ses partenaires de mise en œuvre comme l’association AMMIE et l’Organisation non gouvernementale, Comité international de secours (IRC).

