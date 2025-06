Burkina-Sport-Scolaire-OSCLC-S-Troisième Edition

Sourou /Sport scolaire: Le Lycée Municipal vainqueur de la 3e édition de l’OSCLC-S

Tougan, 31 mai 2025 (AIB)- Le lycée municipal de Tougan a remporté samedi, le trophée de la 3e édition de l’Organisation sportive et culturelle des lycées et collèges au Sourou (OSCLC-S).

L’association jeunesse unie pour la promotion de la culture et du sport au Sourou (AJUPCS-S) a clôturé samedi 31 mai 2025, la 3e édition de l’Organisation sportive et culturelle des lycées et collèges au Sourou.

Pour cette troisième édition, c’est le lycée municipal de Tougan (LMT) qui a été sacré vainqueur en football en battant le lycée communal de Tougan (LCT) aux tirs aux buts 5 à 3 , après un match nul et blanc (0-0) aux termes du temps réglementaire.

Selon le président de l’association, Mikaïlou Traoré, l’objectif premier de la compétition est de permettre aux différents établissements secondaires de la province de se frotter à travers le sport et la culture, car cela crée la cohésion sociale entre les élèves, au regard du contexte actuel du Burkina Faso.

Le président de la cérémonie, Issa Toé a salué l’initiative et a félicité les organisateurs pour la réussite de la présente édition tout en les invitant à la perfection pour le bonheur des élèves de la province.

Pour le Secrétaire général de la province, Wendyam Martial Ouédraogo, représentant le Haut-commissaire, ces genres d’activités sont à saluer car au-delà des prix remportés, elles permettent aux populations de s’épanouir.

Le volet culturel de la compétition a été remporté par la troupe de danse du lycée provincial de Tougan.

La 3e édition de l’OSCLC-S est placée sous le patronage du Haut-commissaire de la province, Désiré Badolo et la présidence du Directeur provincial de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique, Joseph Karambiri.

Agence d’information du Burkina

SS/Bak