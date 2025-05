Sourou : Le nouveau directeur de la jeunesse promet œuvrer pour mériter la confiance placée en lui

Tougan, 28 mai 2025 (AIB)-Le nouveau directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi, Seydou Bélou, a indiqué mercredi, lors de son installation, qu’il travaillera à mériter la confiance placée en sa personne par les plus hautes autorités qui lui ont confié le poste.

Nommé directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi (DPJE) du Sourou au conseil des ministres du mercredi 14 mai 2025, le conseiller en emploi et en formation professionnelle, Seydou Bélou a été installé, le mercredi 28 mai 2025 dans ses fonctions par le Secrétaire général de la province, Wendyam Martial Ouédraogo, représentant le haut-commissaire, Désiré Badolo.

Dans son discours, le nouveau Directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi du Sourou a affirmé qu’il travaillera à mériter ce poste de responsabilité.

« Cette marque de confiance m’amène à prendre l’engagement à ne ménager aucun effort afin de la mériter amplement » a-t-il dit.

Seydou Bélou a indiqué qu’il mettra l’accent sur la formation des jeunes afin de leur permettre d’être le fer de lance du développement du pays.

Pour le directeur provincial sorti, Fousséni Paré qui a fait cinq ans à ce poste, il part avec le sentiment d’une mission accomplie.

« Je pars avec un sentiment de satisfaction. C’est pas facile de quitter une telle jeunesse après cinq années passées ensemble. La jeunes du Sourou m’appelaient le papa de la jeunesse » a affirmé Fousséni Paré.

Il a invité la jeunesse à rester à l’écoute de son successeur comme ils l’ont fait avec lui et souhaité un retour rapide de la paix et de la sécurité au Burkina en général et particulièrement dans le Sourou.

Le secrétariat général de la province du Sourou, Wendyam Martial Ouédraogo, représentant le Haut-commissaire, Désiré Badolo, a félicité le directeur sorti pour le travail abattu et invité le nouveau à faire autant. Il a indiqué que le Haut-commissaire reste disponible à l’accompagner dans cette mission.

Agence d’information du Burkina

SS/ata