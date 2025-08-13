BURKINA-SOUROU- IMMERSION-PATRIOTISME

Sourou: Le Haut-commissaire invite les immergés à suivre les conseils dans l’ordre et la discipline

Tougan, 13 août. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Sourou, Desiré Badolo a invité mercredi, tous les immergés de sa province à suivre les conseils dans l’ordre et la discipline.

Le Haut-commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo a bien accueilli les immergés de la province, à travers une cérémonie ce mercredi 13 août 2025 sur le premier site du lycée provincial de Tougan, en présence des forces vives de la province.

Cette cérémonie a été marquée par une montée des couleurs, la lecture du discours du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré par la première autorité de la province et des conseils pratiques pour la réussite de la première édition.

À l’issue de la lecture du message du chef de l’État axé sur l’importance de la révolution actuelle dans laquelle le pays est engagé, les valeurs patriotiques, civiques et l’amour de la patrie, le Haut-commissaire a exhorté les immergés à respecter tous ces conseils dans l’ordre et la discipline.

« Nous vous souhaitons un bon séjour sur ce site. Restez attentifs et suivez les conseils dans l’ordre et la discipline »a, dit Désiré Badolo.

Le représentant du directeur provincial de l’Enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique du Sourou, Pierre Zan a invité les immergés à relayer le message du chef de l’État, dès leur sortie afin d’incarner les valeurs patriotiques.

Notons qu’au total 381 nouveaux bacheliers sont présents à Tougan dans la province du Sourou pour prendre part à cette première édition de l’immersion patriotique.

Agence d’Information du Burkina

SS/NO/ATA