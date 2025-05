Sourou: Le chef de terre de Tougan salue le choix de la journée du 15 mai.

Tougan, 15 mai. 2025 (AIB) – Le chef de terre de Tougan a salué, jeudi, le choix du 15 mai par le gouvernement pour célébrer nos coutumes et traditions.

Le 15 mai est désormais connu comme une date de célébration des coutumes et traditions au Burkina Faso. À Tougan dans le Sourou, la journée a été commémorée au secteur 5, quartier couramment appelé Samogotchi.

Après des pratiques coutumières et ancestrales, le chef de de Tougan, Adama Djanlè Drabo a salué le choix d’une date par les dirigeants du pays pour commémorer les coutumes et traditions. Pour lui, la commémoration des coutumes et traditions est source de cohésion sociale et de changement de mentalités.

« Merci aux plus hautes autorités pour le choix de la date du 15 mai pour célébrer nos coutumes et traditions. Nous sommes très honorés. Cela est source de rassemblement et de cohésion sociale et va contribuer beaucoup à éradiquer le mal qui nous ronge » a-t-il dit.

Il a prononcé des bénédictions à l’endroit du haut-commissaire et de tous les travailleurs en général et en particulier, ceux de Tougan.

Pour le haut-commissaire, Désiré Badolo, c’est la conjugaison de toutes les énergies qui permettra de venir à bout de l’ennemi commun.

« Nous sommes venus au nom du gouvernement pour communier avec les légitimités coutumières, cette journée parce-qu’il faut que nous puisons dans nos coutumes et traditions, des ressources qui nous permettrons de faire face à l’ennemi commun. Toutes les énergies qui peuvent être conjuguées afin de venir à bout de l’ennemi commun sont à réunir » a dit Désiré Badolo.

Notons que la commémoration de la journée du 15 mai s’est poursuivie, à Tougan avec des pas de danse traditionnelle et les présentations de meilleurs voeux par d’autres couches religieuses et sociales.

Agence d’Information du Burkina