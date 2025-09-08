BURKINA-SOUROU-DON-COMMERÇANTS-CMA

Sourou: L’ACS offre du matériel medico-technique d’une valeur de 900 mille au CMA de Tougan

Tougan, 8 sept. 2025 (AIB)- L’Amicale des commerçants du Sourou (ACS) a offert le samedi 6 septembre 2025, lors d’une journée de cohésion sociale, du matériel medico-technique, d’une valeur 900 mille FCFA au Centre médical avec antenne chirurgicale(CMA) de la ville de Tougan.

L’amicale des commerçants du Sourou (ACS) a organisé le samedi 6 septembre 2025, à Tougan, une journée de cohésion sociale marquée par diverses activités parmi lesquelles, une animation musicale et un don de matériels medico-technique au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Tougan.

Le don est composé d’un fauteuil roulant, de sept tensiomètres, de quatre stéthoscopes, de cinq oxymètres de pouls, d’un brancard, de six thermomètres, de trois brouettes blindées et d’un carton de gants. Le geste de l’ACS au profit du CMA de Tougan est estimé à 900 0000 FCA.

Pour la présidente de l’amicale, Djénèba Démé, ce don vise à améliorer la qualité des soins au profit de toute la population.

« Notre geste consiste à soutenir le CMA.

Nous avons voulu apporter notre contribution aux agents de santé pour prendre en charge les malades. Tous les commerçants se sont mobilisés pour l’acquisition de ce matériel médico-technique » a-t-elle affirmé.

Le représentant le Médecin-chef du district sanitaire, (MCD) de Tougan, Dr Constantin Sow a salué l’initiative de l’amicale des commerçants du Sourou.

« Ce don viendra améliorer la qualité de notre plateau technique et faciliter la prise en charge de la population du Sourou, en matière de santé. Le CMA est notre maison à tous. Les initiatives doivent se répéter à l’image de ce qui s’est passé puisque les défis restent énormes », a dit M. Sow,

Le secrétaire général de la province du Sourou, Wendyam Martial Ouédraogo, représentant le Haut-commissaire, a félicité les donateurs pour l’initiative et invité toutes les structures à emboîter le pas de l’amicale des commerçants pour des soins de qualité pour tous.

A l’occasion de cette journée de cohésion sociale, deux matchs de gala ont été joués. Le premier a opposé les fonctionnaires dames aux commerçantes et s’est soldé par une victoire des commerçantes de 1 but à zéro.

Le deuxième match a opposé les fonctionnaires hommes aux commerçants et s’est soldé par une victoire des fonctionnaires aux tirs au but (2-4) après un match nul de zéro but partout dans le temps réglementaire.

Agence d’information du Burkina

SS/NO/BPP