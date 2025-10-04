BURKINA-SOUROU-DON-FORAGE

Sourou: La délégation spéciale de Tougan offre un forage au lycée provincial

Tougan, 5 oct. 2025 (AIB)- Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la ville de Tougan, Ouigou Tiendrebéogo, accompagné d’une délégation a remis le vendredi 3 octobre 2025, en présence du directeur provincial de l’Enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique du Sourou, Joseph Karambiri, un forage d’une valeur de sept millions aux dirigeants du lycée provincial de Tougan.

Selon M. Tiendrebéogo, le don est le fruit d’une collaboratio entre la délégation spéciale de Tougan et l’Organisation non gouvernementale, Solidarité Internationale, à travers son projet ECHO du département Wash.

« Nous avons acquis ce forage grâce à l’ONG, Solidarité Internationale. Je leur traduis toute notre reconnaissance et nos remerciements. J’invite toutes les structures à emboîter leurs »,-t-il confié.

Le proviseur du lycée, Daouda Banazaro s’est réjoui de ce don qu’il a qualifié, d’un cadeau de rentrée pour son personnel et les élèves de son établissement.

M. Banazaro a indiqué que ce forage va beaucoup soulager les acteurs de son lycée, car depuis trois ans, le lycée provincial avait un problème d’eau dû aux sabotages des installations de l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA).

Le PDS ,Ouigou Tiendrebeogo et le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire du Sourou, Joseph Karambiri ont tous remercié le donateur et ont exhorté le proviseur à mettre un comité de suivi de l’ouvrage pour son entretien.

Agence d’information du Burkina

SS/NO/ATA