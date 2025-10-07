BURKINA-SOUROU-FASO-MEEBO-OUVERTURE-CONTRIBUTIONS

Sourou/Faso Mêbo : « Aucune contribution n’est petite pour la réussite de l’initiative », PDS

Tougan, 6 oct. 2025 (AIB) – Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Tougan, Ouigou Tiendrebéogo a affirmé, lundi, lors de l’ouverture des contributions au profit de l’initiative présidentielle Faso Mêbo pour le compte de la province du Sourou, « qu’aucune contribution n’est petite pour la réussite de l’initiative ».

Le coup d’envoi de la réception des dons au profit de l’initiative présidentielle Faso Mêbo dans le Sourou a été donné ce lundi 6 octobre 2025 à Tougan par le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune, Ouigou Tiendrebéogo, représentant le Haut-commissaire de la province, Désiré Badolo.

M. Tiendrebéogo a invité les fils et filles de la province à s’impliquer activement pour la réussite de l’initiative dans la province du Sourou..

« Aucune contribution n’est petite. Nous recevons uniquement les dons en nature ou les chèques de vos achats. Tout ce que chacun peut donner, aussi petit que ce don soit, sera un plus et non un moins » a-t-il indiqué.

Le point focal développement de la province du Sourou, Luc Drabo dans le cadre de l’initiative présidentielle pour le développement communautaire s’est réjoui du lancement de l’initiative au Sourou.

M. Drabo a également invité les populations à contribuer au-delà des dons.

« Quand les travaux vont démarrer, la main d’œuvre est également une contribution. Tous ceux qui peuvent mettre leurs tricycles, charrettes, camions, et autres moyens au profit de l’initiative, c’est une grosse contribution »-t- a exhorté.

Pour ce premier jour, les chefs de circonscriptions administratives ont offert des brouettes, des pelles, des gants et autres matériels, le tout d’une valeur de 80 000 FCFA.

Notons que les contributions sont attendues tous les jours à la police municipale de Tougan.

Agence d’information du Burkina

