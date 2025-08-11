BURKINA-SOUROU-REFORESTATION-BOSQUET

Sourou : 421 plantes médicinales mises en terre par la direction provinciale des eaux et forêts

Tougan, 9 août 2025. 2025 (AIB)-La direction provinciale des eaux et forêts du Sourou a, en collaboration avec les organisations des phytothérapeutes mis, le samedi 9 août 2025, 421 plantes médicinales en terre sur le site de Kassan.

Ce reboisement entre dans le cadre de l’initiative présidentielle « une province, un bosquet à plantes médicinales ». Selon le Directeur provincial (DP) des eaux et forêts du Sourou, Methéo Malo, l’objectif de ce bouquet à plantes médicinales est de permettre aux tradi-praticiens de la province d’avoir facilement accès à ces plantes pour leurs soins. « Il faut trouver un bosquet à plantes médicinales pour que nos tradi-praticiens puissent les utiliser pour les soins des malades, vu que certaines espèces sont en voie de disparition », a soutenu M. Malo.

Le président des tradi-praticiens du Sourou, Adama Dao, a salué cette initiative des autorités tout en indiquant que le bosquet à plantes médicinales leur permettra d’avoir accès à des plantes précédemment inaccessibles et qui les rendra plus efficaces dans le traitement des maladies.

Le Haut-commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo a félicité la population pour sa mobilisation et l’invité à bien entretenir ce bosquet afin de faciliter les soins par les plantes mises en terre.

