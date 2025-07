BURKINA-SOUROU-CQP-LANCEMENT

Sourou: 134 candidats en lice pour l’examen du certificat de qualification professionnelle

Tougan, 1 juil. 2025 (AIB)- Le Secrétaire général de la province du Sourou, Wendyam Martial Ouédraogo a donné mardi, le coup d’envoi des épreuves du Certificat de qualification professionnelle(CQP) session de 2025 avec 134 candidats en lice dans la province.

Le Secrétaire général (SG) de la province du Sourou, Wendyam Martial Ouédraogo représentant le Haut-commissaire, Désiré Badolo, accompagné des directeurs provinciaux de l’Enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique et celui en charge de la Jeunesse et d’une forte délégation a donné ce mardi 1 juillet 2025 à Tougan, le coup d’envoi de l’examen du Certificat de qualification professionnelle (CQP), session de 2025.

Pour cette session de 2025, ce sont au total 134 candidats dont 129 filles et 5 garçons qui prennent part à cet examen dans la province. Ils sont repartis dans deux jurys du centre unique qu’abrite la province.

Le SG de la province a, au nom du Haut-commissaire, encouragé les candidats et les invités à éviter la tricherie pour des résultats fiables.

Le directeur provincial de l’Enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique du Sourou, Joseph Karambiri a indiqué que l’organisation de l’examen du CQP relevait du département de la jeunesse et que c’est la première année que son ministère organise cet examen.

M. Karambiri a invité les candidats au respect des consignes et remercié le directeur provincial de la jeunesse pour son accompagnent dans l’organisation.

Notons que deux disciplines à savoir la coupe-couture et teinture-tissage sont composées dans le Sourou en cette session de 2025.