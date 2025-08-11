Soum : le haut-commissaire interpelle les associations et ong sur les activités non autorisées

Djibo, 10 août 2025 (AIB) – Le Haut-Commissaire de la province du Soum, Wend Néré Wilfried TOUGMA, appelle les structures opérant dans la province à respecter scrupuleusement les textes en vigueur. Cette mise en garde fait suite au constat d’activités menées sans notification préalable, ni concertation avec les services techniques compétents.

Selon l’autorité provinciale, plusieurs structures (associations, ONG, etc.) interviennent dans la province pour des collectes de données, formations ou actions de sensibilisation, sans notification à l’administration et sans l’avis des services provinciaux habilités.

Plus grave encore, certaines d’entre elles utiliseraient des documents non-à-jour et non-conforme, en violation flagrante des dispositions réglementaires. Pour le Haut-Commissaire, ces pratiques portent atteinte au respect de l’ordre administratif et à la bonne gouvernance locale.

Dans un communiqué administratif en date du 10 août 2025, Wend Néré Wilfried TOUGMA invite l’ensemble des citoyens et citoyennes du Soum, ainsi que toutes les structures intervenant dans la province, à agir dans le strict respect de la légalité et en parfaite collaboration avec les services techniques compétents.

« Toute activité menée dans la province doit, au préalable, faire l’objet d’un avis des autorités compétentes », a-t-il rappelé, soulignant que cette exigence se justifie particulièrement dans le contexte sécuritaire et humanitaire actuel.

Il a par ailleurs averti que tout organisme contrevenant aux textes en vigueur s’exposera à la rigueur de la loi.

Le Haut-Commissaire a réaffirmé la détermination de l’administration provinciale à assurer le suivi et le contrôle des actions sur le terrain, qu’elles soient d’initiative institutionnelle, associative ou privée. Il a exhorté l’ensemble des acteurs au développement à inscrire leurs interventions dans une dynamique de transparence, de responsabilité et de partenariat constructif avec l’État.

Agence d’information du Burkina