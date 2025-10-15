Burkina/Banwa-éducation-conférence pédagogique -enseignants-primaire

Solenzo : plus de 300 enseignants prennent part à la conférence pédagogique annuelle

Solenzo, 15 Oct. 2025 (AIB)- Plus de 300 enseignants des deux circonscriptions d’éducation de base de Solenzo 1 et 2 se sont retrouvés dans la salle de réunion des producteurs de coton ce mercredi 15 octobre 2025 pour la cérémonie d’ouverture commune des deux circonscriptions de Solenzo.

Le président de la délégation spéciale de Solenzo, Marou Ilboudo, a lu le discours du ministre de l’Education de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales en présence du directeur provincial de l’éducation, des deux chefs de circonscription d’éducation de Solenzo 1 et 2 et des encadreurs pédagogiques.

Le représentant des deux inspections, Nazaire Coulibaly, a invité l’ensemble des participants à s’engager pleinement dans les débats pour qu’au sortir de cette conférence ils repartent avec les savoir-faire nécessaires pour la gestion efficiente de leurs classes.

« Mes vives félicitations pour les résultats très satisfaisants enregistrés au CEP session de 2025 qui sont de 90,32% pour Solenzo 1 et 97,08% pour Solenzo 2 », a lancé Nazaire Coulibaly représentant les deux CEB de Solenzo.

Le PDS a officiellement déclaré l’ouverture de la conférence pédagogique annuelle des enseignants de la commune de Solenzo après le discours d’ouverture du ministre en charge de l’éducation de base.

Agence d’Information du Burkina

