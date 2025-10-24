SNC Bobo 2026 : La région autonome du Houet désigne ses représentants

Bobo-Dioulasso, 22 oct. 2025 (AIB) – La Semaine régionale de la culture (SRC) 2025 de la région autonome du Houet a pris fin mercredi au Théâtre de l’Amitié de Bobo-Dioulasso. Au terme de trois jours d’intenses compétitions, 10 troupes artistiques, 4 candidats en arts culinaires, 9 athlètes en sports traditionnels et 10 plasticiens (dont 6 peintres et 4 sculpteurs) ont été retenus pour représenter le Houet à la SNC 2026.

La cérémonie de clôture a été présidée par Siaka Coulibaly, conseiller technique, représentant madame le gouverneur de la région du Guiriko.

Il a salué la créativité, la passion et la discipline des candidats, les invitant à poursuivre dans cette dynamique afin d’honorer la région lors de la prochaine Semaine nationale de la culture (SNC), prévue en 2026 à Bobo-Dioulasso.

Placée sous le signe de la valorisation du patrimoine culturel local, cette édition a rassemblé des artistes, troupes traditionnelles, plasticiens, cuisiniers et athlètes venus des différentes communes du Houet. Des prestations, riches en couleurs et en émotions, ont mis en lumière la diversité et la vitalité du patrimoine culturel régional.

