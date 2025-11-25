Sissili : Une cérémonie d’hommage et d’au-revoir à la Gendarmerie nationale

Léo, 24 novembre 2025 (AIB) – Le Secrétaire général de la province de la Sissili, Baowinsida Bingo, a présidé, ce lundi à Léo, la cérémonie exceptionnelle de montée des couleurs marquant le désengagement de la Gendarmerie nationale de la ville.

La cérémonie s’est déroulée en présence d’une délégation de l’état-major général de l’institution, conduite par l’adjudant-chef major Jean-Baptiste Zaksongo.

Cette cérémonie extraordinaire, qui a mobilisé les corps constitués, les directeurs provinciaux, les chefs de services, ainsi que les représentants des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), a une portée symbolique.

Elle a consisté en un hommage appuyé aux éléments de la Gendarmerie pour leur retrait de la ville de Léo, conformément à l’esprit de la loi n°32-2003/AN.

Dans son allocution, le secrétaire général de la province a, au nom du Haut-commissaire et des populations, salué « le professionnalisme, le dévouement et l’esprit de sacrifice » des pandores durant leur séjour à Léo.

Îl a mis en exergue « la synergie d’action » entre la Gendarmerie, les autres forces combattantes et l’administration pour la sécurisation des personnes et des biens.

« Votre désengagement marque une étape, mais le service de la Nation continue. La population de Léo gardera le souvenir d’une force républicaine engagée à ses côtés », a-t-il affirmé.

Le représentant du Chef d’état-major général de la Gendarmerie nationale, l’adjudant-chef major Jean-Baptiste Zaksongo, a, pour sa part, remercié et félicité la population de la Sissili pour sa collaboration, l’invitant à renforcer cette dynamique.

« La sécurité commence par vous-même. La sécurité de l’homme commence par lui avant que les autres ne l’accompagnent », a-t-il souligné.

Quant à la Police nationale, le directeur provincial par intérim, Noufou Belem, a rassuré la population quant à la continuité de la collaboration entre les forces de défense et de sécurité.

« Ce départ n’est pas un adieu », a-t-il déclaré. Selon lui, la Police nationale « s’engage à maintenir et à renforcer le niveau de sécurité qu’elles ont atteint ensemble et est dans la dynamique d’accroître l’offre sécuritaire ».

La cérémonie a été marquée par des témoignages de fraternité d’armes des représentants des corps militaires et paramilitaires envers leurs collègues gendarmes. Elle a pris fin par des échanges de civilités et des vœux de succès pour les futures missions des partants.

Il est à rappeler que la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale était installée à Léo depuis 1962.

Agence d’information du Burkina

BAN/yos