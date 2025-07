BURKINA-SISSILI-REBOISEMENT-BOSQUETS-PLANTES-MEDICINALES-2025

Sissili répond à l’appel national pour un bosquet médicinal durable

Sissili, 27 juillet 2025 ( AIB)- La province de la Sissili a célébré en différé la Journée Nationale de l’Arbre en présence du Directeur Régional des Eaux et Forêts de la région de Nando, du Directeur Provincial des Eaux et Forêts de la Sissili, Monsieur Karim YÉYÉ, ainsi que des forces vives et des membres des corps constitués. Cette activité a été présidée par le Haut Commissaire de la province.

Plus de 1000 plants médicinaux ont été mis en terre dans un bosquet de deux hectares, en réponse à l’appel du Président du Faso dans le cadre de l’initiative « Une province, un bosquet à base de plantes médicinales ». Le Haut Commissaire a assuré que toutes les dispositions sont prises pour garantir l’entretien, la croissance et la pérennité de ce bosquet.

Il a lancé un appel vibrant à la population : « Que vous soyez agriculteur, commerçant, élève, fonctionnaire ou chef de famille, vous avez un rôle essentiel à jouer. Ensemble, protégeons notre biodiversité, renforçons notre résilience sanitaire et climatique, et assurons un avenir durable aux générations futures de la Sissili. »

Pour la campagne 2025, la province envisage de planter plus de 200 000 plants à travers des plantations individuelles et collectives, dans les aménagements forestiers, exploitations agricoles, domiciles, ainsi que dans des bosquets médicinaux chez les scolaires.

Cette initiative s’inscrit dans la politique nationale de reboisement avec un accent particulier sur les plantes médicinales, afin de contribuer au développement durable de la région.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

MZ/ATA