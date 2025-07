Burkina-Engagement-patriotique-Jeunes-Gayorro-Sissili

Sissili : Les jeunes de Goyarro (Bissiou) s’unissent pour réparer une voie impraticable traversant un bas fond

Biéha, 19 juillet 2025 (AIB)– La jeunesse de Goyarro (Bissiou), localité située dans la commune de Biéha, province de la Sissili, dans la région du Nando, s’est mobilisée dans la matinée du samedi 19 juillet 2025 pour un travail d’intérêt commun visant à rendre praticable la voie traversant le bas fond reliant leur village à celui de Latian.

Chaque hivernage, ce tronçon devient un véritable calvaire pour les usagers, mettant à rude épreuve les déplacements entre les deux localités. Face à cette situation, les jeunes de Goyarro (Bissiou) ont décidé de prendre les devants.

Armés de pelles, de pioches, de sable et de cailloux, ils se sont donné rendez-vous pour colmater les parties les plus critiques de ce bas fond, dans l’espoir d’améliorer la circulation et de désenclaver partiellement leur zone.

« Je suis très satisfait de ce que fait la jeunesse aujourd’hui. Le développement de notre village doit d’abord venir de nous-mêmes, avant de faire appel à des partenaires », a confié un habitant de Goyarro (Bissiou), Elisée Batiga Nacro, , visiblement satisfait par la mobilisation.

L’opération a également reçu le soutien de certaines bonnes volontés. Des passants à moto, en tricycle ou en voiture ont spontanément contribué, chacun à sa manière, pour encourager cette action communautaire.

Cette initiative citoyenne s’inscrit dans la vision portée par le concept « Faso Mêbo », qui promeut l’engagement endogène au service du développement local.

Par ce geste symbolique mais fort, la jeunesse de Goyarro (Bissiou) démontre qu’avec un peu de volonté, il est possible d’apporter des réponses concrètes aux problèmes quotidiens des populations.

Agence d’information du Burkina AIB

AK/BBP