BURKINA – SISSILI – ÉDUCATION – PASSATION

Sissili : Le nouveau chef de la CEB de Léo s’engage à impulser une nouvelle dynamique au secteur éducatif

Léo, 3 décembre 2025 (AIB) – Le nouveau chef de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Léo, Édouard Konditamdé, s’est engagé, le mardi 2 décembre 2025, lors de sa prise de fonction, à travailler pour impulser une dynamique nouvelle au secteur éducatif local.

La cérémonie de passation de service s’est déroulée à la mairie de Léo, en présence du directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle de la Sissili, Soungalo Traoré, des membres de la délégation spéciale, des forces vives, des encadreurs pédagogiques et des enseignants. Elle a été placée sous la présidence du président de la délégation spéciale de la commune urbaine, Kassoum Koalaga.

Le préfet Koalaga a officiellement installé le nouveau chef de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Léo, Édouard Konditamdé, inspecteur de l’enseignement primaire et de l’éducation non formelle, dans ses nouvelles fonctions.

« Au nom du ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, je vous installe dans vos fonctions de chef de circonscription d’éducation de base de Léo », a-t-il déclaré.

Le CEB sortant, Abdramane Nignan, a transmis le témoin en exprimant « le sentiment du devoir accompli ». M. Nignan a adressé ses vœux de réussite à son successeur pour la poursuite de la mission éducative dans la circonscription.

Le nouveau CEB, Édouard Konditamdé, s’est dit conscient des responsabilités inhérentes à sa charge. « Je mesure pleinement la responsabilité qui m’incombe et m’engage à en être digne », a-t-il affirmé.

M. Konditamdé a privilégié une approche collective, posant le principe d’une action fédératrice : « Aucun chef ne réussit seul. La réussite de notre circonscription sera collective ou elle ne sera pas. »

Le nouveau responsable de la CEB de Léo a annoncé que sa gouvernance serait axée sur l’écoute permanente des acteurs et la recherche constante de l’efficacité.

Le directeur provincial de l’Éducation, Soungalo Traoré, a prodigué des conseils au nouveau chef de circonscription, l’exhortant notamment au dynamisme, à un management participatif et à l’humilité dans l’exercice de ses fonctions.

Le PDS Koalaga a, pour sa part, félicité M. Nignan pour le travail accompli en faveur de l’éducation et au sein de la délégation spéciale dont il était membre, et a encouragé son successeur.

Il a également appelé l’ensemble du corps éducatif et des partenaires à accorder un soutien sans faille au nouveau CEB pour l’atteinte des objectifs de qualité et d’accès à l’éducation de base dans la province de la Sissili.

Agence d’Information du Burkina

BAN/NO/ATA