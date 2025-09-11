Burkina-Sissili-Session-Ordinaire-Délégation-Spéciale-commune-Léo

Sissili : La Délégation spéciale communale de Léo réajuste son budget pour clore l’exercice 2025

Léo, 11 septembre 2025 (AIB) – La Délégation spéciale de la commune de Léo a clos, jeudi, les travaux de sa troisième session ordinaire de l’année, tenus les 10 et 11 septembre 2025 à Léo. Les débats ont porté sur l’examen des finances municipales et la définition de stratégies pour améliorer la performance administrative et financière.

La session s’est ouverte par la lecture et l’adoption du procès-verbal de la rencontre précédente, suivies de l’examen du rapport de la Cellule d’analyse économique et financière (CAEF). Ce diagnostic a servi de base à l’étude du budget rectificatif 2025 de la commune.

Face aux réalités de l’exécution financière, les délégués ont adopté à l’unanimité le budget amendé, destiné à réorienter les crédits vers les actions jugées prioritaires et à garantir l’équilibre des comptes jusqu’à la fin de l’année.

Consciente de la nécessité de préparer l’avenir, l’assemblée a décidé de recruter 4 policiers municipaux, 3 par concours direct, 1 professionnel et 1 agent de bureau. L’organisation de ces concours sera confiée à l’ANPE et à l’École nationale de police afin de garantir transparence et équité, a précisé le président de la délégation spéciale, Kassoum Koalaga.

Les débats ont également mis en avant la nécessité pour chaque membre de contribuer à la mobilisation des ressources financières, notamment par l’identification de nouvelles sources de financement et l’optimisation du recouvrement des recettes propres.

La deuxième journée a été consacrée à l’examen du rapport de l’ordonnateur accompagnant le deuxième budget rectificatif. Les participants ont aussi évalué l’état d’avancement des investissements 2025, notant les progrès réalisés et les obstacles à lever pour achever les projets dans les délais.

« Nous avons réajusté le budget 2025 en fonction des priorités urgentes et invitons les populations à respecter les dispositions réglementaires tout en contribuant volontairement à la mobilisation des ressources », a déclaré le délégué Abdramane Nignan.

Les travaux se sont achevés avec la rubrique des informations diverses, dans un climat de satisfaction générale. Les participants ont salué la qualité des échanges, alliant rigueur technique et vision stratégique.

Sous la conduite de Kassoum Koalaga, la délégation spéciale a affirmé sa volonté de gérer les affaires courantes avec diligence tout en posant les bases d’une administration locale efficace et vertueuse.

Agence d’information du Burkina

BAN/bak