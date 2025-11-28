BURKINA-SISSILI-SESSION-PDS

Sissili : La délégation spéciale adopte un budget de plus de 395 millions FCFA pour 2026

Léo, 26 nov. 2025 (AIB) – La délégation spéciale de la commune de Léo a adopté le mercredi 26 novembre 2025, son budget primitif gestion 2026 qui se chiffre de 395 663 840 FCFA.

Réunis en quatrième session ordinaire les 26 et 27 novembre 2025, les membres de la délégation spéciale de Léo ont examiné et validé le budget primitif de la commune pour l’exercice 2026.

Selon le rapport l’ordonnateur présenté par le secrétaire Général de la mairie, Saïdou Ouédraogo et celui de la Commission des affaires économiques et financières (CAEF), ce budget arrêté à la somme de 395 663 840 FCFA, servira de référentiel pour la mise en œuvre des actions de développement et le fonctionnement de l’administration communale.

Outre le budget, les 19 délégués présents ont validé le Plan annuel d’investissements (PAI) 2026 qui définit les projets prioritaires de la commune.

Au cours des travaux dirigés par le Président de la délégation spéciale (PDS), Kassoum Koalaga, l’instance a également autorisé la signature d’une convention avec le Groupement d’intérêt public/Programme national de volontariat du Burkina (GIP/PNVB). Ce partenariat permettra la mise à disposition d’un volontaire national par an pour appuyer les services municipaux.

Le PDS a saisi l’occasion pour inviter l’ensemble des délégués à une plus grande implication dans le recouvrement des recettes.

« Chaque membre de la délégation doit œuvrer, dans sa sphère d’influence, à identifier des opportunités de financement et à renforcer les recettes propres de notre commune », a-t-il exhorté.

Les travaux ont pris fin sur une note de satisfaction générale quant à l’esprit constructif ayant prévalu lors des échanges.

Agence d’information du Burkina

BAN/NO/ATA