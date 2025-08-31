BURKINA-SISSILI-SANTE-ASSAINISSEMENT-CMA

Sissili/Assainissement : Le centre médical de Léo débarrassé de ses ordures

Léo, le 30 août 2025 (AIB)-Le personnel soignant, les autorités et la population, ont assainit, ce samedi 30 août 2025, le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Léo. Cette activité a eu lieu grâce à une opération citoyenne de salubrité.

Des volontaires équipés de râteaux, de pelles et de brouettes ont investi le samedi 30 août 2025, l’espace du Centre médical avec antenne chirurgical (CMA) de Léo, pour nettoyer et assainir ce lieu de santé publique.

Aux côtés des agents de santé, les autorités administratives, communales et des membres actifs de la société civile et des forces combattantes, se sont mobilisés pour redonner au lieu son rôle de sanctuaire de soins et de dignité démontrant ainsi un engagement collectif sous le signe de l’union.

L’opération, a permis de désherber la cour principale, évacuer les déchets accumulés et de baliser les zones de circulation.

Elle a été le cadre de sensibilisation au tri sélectif et à l’hygiène de base dispensés aux visiteurs et patients présents. Au-delà donc du nettoyage, c’est une leçon d’écologie pratique qui a été donnée aux populations.

L’association DABARI YWANI qui signifie « l’amitié est bonne » en langue Nuni, a offert deux poubelles métalliques et 40 litres de savon liquide, des outils immédiatement mis à disposition du personnel et des usagers.

Une plantation de 30 arbres dans le domaine du centre, un geste fort pour l’ombre, l’oxygène et impact durable pour la protection de l’environnement.

Le Médecin-chef du district (MCD), Abdou Aboubacary a félicité et remercié les participants.

« Un environnement propre n’est pas accessoire, c’est la première étape de l’accueil du patient et la première barrière contre les infections. Aujourd’hui, nous n’avons pas seulement nettoyé, nous avons semé les graines d’une conscience collective », a-t-il déclaré.

Le MCD a fait une mention spéciale au détachement de Léo pour la mobilisation remarquable des FDS et VDP.

Les organisateurs ont envisagé effectuer l’opération dans d’autres centres de santé de la province.

Agence d’information du Burkina

BAN/hb/oo