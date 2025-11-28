BURKINA – SISSILI – CADRE

Sissili / Agroécologie : Les acteurs en synergie pour une agriculture sans produits chimiques

Léo, 27 nov. 2025 (AIB) – La présidente de la délégation spéciale de la commune de To, Raouda Rolande Konaté/Kanko, représentant le haut-commissaire de la province de la Sissili, a présidé le jeudi 27 novembre 2025 à Léo l’ouverture d’un atelier du Cadre de concertation des acteurs de l’agroécologie. Pendant 48 heures, les participants réfléchiront aux alternatives aux intrants chimiques et élaboreront une feuille de route pour l’année 2026.

Dans la province de la Sissili, le modèle agricole dominant reste fortement tributaire de l’agriculture conventionnelle, caractérisée par une utilisation intensive d’engrais chimiques et de pesticides de synthèse. Si ce système offre des rendements à court terme, ses conséquences demeurent lourdes : dégradation des sols, pollution des eaux et appauvrissement des producteurs.

C’est pour inverser cette tendance qu’un atelier du Cadre de concertation des acteurs de l’agroécologie se tient à Léo, du 27 au 28 novembre 2025. La rencontre est placée sous le thème : « Les alternatives aux intrants chimiques : risques liés à leur usage abusif en agriculture et en élevage ».

L’objectif principal de cette session est de doter le Cadre de concertation d’un plan d’action opérationnel pour l’année 2026. Plus spécifiquement, il s’agira pour les participants de présenter les initiatives de concertation existantes, d’identifier les opportunités de collaboration et de s’informer sur les solutions alternatives aux produits de synthèse, tant en agriculture qu’en élevage.

Présidant la cérémonie d’ouverture, la présidente de la délégation spéciale de To, Raouda Rolande Konaté/Kanko, a salué cette initiative visant à promouvoir une agriculture plus saine et durable. Elle a souligné l’importance, pour les acteurs locaux, de fédérer leurs énergies afin de sortir de l’isolement et de peser dans la transition agroécologique.

« Il est à saluer ce cadre de concertation qui a pu regrouper les différents acteurs du domaine agroécologique, un secteur crucial pour l’avenir de notre société », a indiqué Mme Konaté.

Le président du comité d’organisation et responsable de SOLVERT, Abasse Tamboura, a renchéri : « L’enjeu est de nous concerter, de mutualiser les moyens et de trouver des synergies d’action entre les acteurs afin d’avoir un meilleur impact sur la production agricole ».

Impulsé par le Conseil national de l’agriculture biologique (CNABio), ce cadre bénéficie depuis 2024 de l’appui technique et financier du Cadre régional de concertation des acteurs de l’agroécologie de Nando, du CNABio et de l’ONG ULB-Coopération Burkina. Ce partenariat a déjà permis d’insuffler une dynamique organisationnelle, notamment à travers un voyage d’étude réalisé en septembre dernier dans le Ziro.

Outre les travaux, le programme de l’atelier prévoit une visite de stands d’exposition de produits biologiques, une émission radiophonique pour sensibiliser les populations aux dangers des intrants chimiques, ainsi qu’une visite de terrain d’une unité agroécologique modèle pour toucher du doigt les réalités du succès en agriculture biologique.

Ce rendez-vous de Léo se veut une étape décisive pour accroître l’impact territorial des initiatives agroécologiques dans la Sissili et renforcer la résilience des producteurs face aux changements climatiques.

Agence d’information du Burkina

BA/NO/ATA