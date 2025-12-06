BURKINA-MALI-ARTISANAT-SALON-SIAMA- NORMALISATION

SIAMA 2025 : l’ABNORM mise sur la promotion de la qualité et la certification des produits burkinabè

Bamako, 06 déc.2025 (AIB) – L’Agence Burkinabè de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité (ABNORM) a mis à profit le Salon international de l’artisanat du Mali (SIAMA) 2025 pour intensifier ses actions de promotion de la qualité, notamment à travers la certification des produits artisanaux et agroalimentaires du Burkina Faso.

Selon Honoré POYGA, chef de service de la formation, l’ABNORM représente au niveau national l’institution chargée de mettre en œuvre la politique nationale en matière de normalisation, de certification, de métrologie, de contrôle qualité, d’accréditation et de promotion de la qualité. « L’ABNORM est la structure nationale responsable de garantir que les produits qui circulent sur le marché répondent aux normes de qualité et de sécurité », a-t-il rappelé.

Présente au SIAMA 2025, l’Agence dit vouloir renforcer la sensibilisation des artisans burkinabè sur l’importance d’adopter une démarche qualité structurée. M. POYGA a déclaré que ce salon constitue « une opportunité unique de promouvoir les standards de qualité made in Burkina Faso, surtout dans un contexte où le Burkina est pays invité d’honneur ». Il a ajouté que l’ABNORM accompagne déjà de nombreux artisans dans le processus de certification et d’amélioration continue de leurs produits.

L’un des points majeurs mis en avant au salon est la certification NBF, la marque nationale de conformité. Cette certification, explique M. POYGA, permet de démontrer qu’un produit respecte les exigences de qualité et de sécurité établies par les normes nationales. Il a indiqué que plusieurs produits agroalimentaires burkinabè exposés au SIAMA portent déjà le label NBF, preuve d’un effort croissant vers la standardisation.

S’adressant directement aux créateurs burkinabè, M. POYGA a lancé un appel en invitant l’ensemble des artisans à se rapprocher de l’ABNORM pour certifier leurs produits et renforcer leur compétitivité afin de rester présents sur les marchés nationaux et internationaux».

Avec sa présence au SIAMA 2025, l’ABNORM entend poursuivre sa mission de valorisation du savoir-faire burkinabè à travers la promotion de la qualité et la mise en conformité des produits artisanaux et agroalimentaires.

Agence d’Information du Burkina

BO/ata