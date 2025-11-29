SIAMA 2025 : La journée des pays invités d’honneur célébrée sous le signe de la fraternité entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger

Bamako, 28 nov. 2025 (AIB-La 5ᵉ édition du Salon international de l’artisanat du Mali (SIAMA) a consacré une journée spéciale aux pays invités d’honneur, avec une mise en lumière particulière du Burkina Faso et du Niger.

L’événement, marqué par une forte mobilisation de la délégation burkinabè et d’un public nombreux, s’inscrit dans la dynamique de l’Année de la culture 2025, placée sous le leadership du Président de la Transition du Mali, le Général d’Armée Assimi Goïta.

Le ministre burkinabè en charge de l’Artisanat, Serge Gnaniodem Poda, a salué l’initiative et exprimé sa reconnaissance aux organisateurs du SIAMA, conduits par le ministre malien Mamou Daffé. Il a souligné que cette rencontre constitue un espace privilégié de valorisation du génie créateur africain.

Selon lui, l’artisanat est plus qu’une activité économique : c’est un vecteur d’innovation, un lien social et un creuset essentiel de préservation des traditions.

La journée dédiée aux pays invités d’honneur a permis de présenter la richesse du patrimoine culturel et artisanal du Burkina Faso et du Niger.

Les visiteurs ont pu découvrir une diversité de produits artisanaux, ainsi qu’une palette gastronomique emblématique du terroir burkinabè.

Parmi les mets proposés figuraient le Gonré (gâteau de haricots cuits à la vapeur), le Babenda (préparation à base de feuilles d’oseille et de poudre d’arachide), le Zoom-koum (boisson traditionnelle à base de farine de mil) ou encore le Zamné, constitué de fruits d’apatam bouillis.

L’incontournable poulet bicyclette, fierté culinaire nationale, a également été mis à l’honneur.

La dimension artistique n’a pas été en reste. Les festivaliers ont vibré au rythme des chants et danses traditionnels du Burkina Faso, interprétés par une troupe plusieurs fois lauréate de la Semaine nationale de la culture.

Cette prestation a symbolisé l’attachement profond des peuples du Mali, du Niger et du Burkina Faso à leur héritage commun au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Le ministre Poda a invité les participants à s’approprier cette dynamique de coopération culturelle et économique, soulignant que le SIAMA demeure un espace idéal pour renforcer les liens entre artisans, créateurs et acteurs culturels. Il a enfin appelé à poursuivre les efforts pour promouvoir la consommation des produits locaux et soutenir le développement du secteur artisanal.

Agence d’Information du Burkina

BO/ata