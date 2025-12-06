SIAMA 2025 : Forte mobilisation de la diaspora burkinabè pour s’enrôler à l’APEC

Bamako, 05 déc. 2025 (AIB)-La diaspora burkinabè vivant au Mali manifeste un engouement remarquable pour le programme de l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC), à l’occasion de la présence de l’institution au Salon international de l’artisanat du Mali (SIAMA).

Depuis plusieurs jours, des dizaines de ressortissants burkinabè affluent pour se faire enrôler, convaincus que la PEC constitue une opportunité majeure pour contribuer au développement du Burkina Faso.

Parmi eux, de jeunes Burkinabè installés dans différentes localités du Mali n’hésitent pas à parcourir de longues distances pour s’inscrire. Issaka Koné, arrivé de Tubakoura, à plus de cinq kilomètres, affirme être venu spécialement pour inscrire son nom à la PEC.

« Je suis venu pour ça. Je veux que ma façon avance et j’aime bien le président et les trois pays : le Mali, le Niger et le Burkina Faso », a-t-il déclaré avec conviction. Il a exhorté les Burkinabè établis au Mali à s’inscrire massivement afin de contribuer à l’avancement du pays.

Même mobilisation du côté de la région de Koulikoro, où de nombreux Burkinabè exercent comme orpailleurs, étudiants ou travailleurs.

Selon Daouda Ouattara, délégué du Haut Conseil des Burkinabè au Mali pour la zone, les inscriptions se poursuivent à un rythme soutenu.

Il a expliqué que plusieurs compatriotes sont venus de localités éloignées telles que Touba, située à 140 kilomètres de Bamako, uniquement pour se faire enrôler.

« L’APEC nous concerne tous. C’est une bonne initiative et nous devons nous inscrire. Au retour au Faso, il y a des bonus qui nous attendent et cela peut beaucoup nous arranger », a-t-il souligné.

Pour les responsables de l’APEC, cette mobilisation confirme l’adhésion de la diaspora à la vision souverainiste portée par les autorités burkinabè.

Présente au SIAMA pour une mission de sensibilisation et de prospection, Mme Manasira Sanou/Traoré, cheffe du service de la promotion et de la réformation à l’APEC, a indiqué que cette action s’inscrit dans la suite de l’appel du président Ibrahim Traoré, invitant les Burkinabè de l’extérieur à investir au pays afin de participer à son industrialisation.

Elle a assuré que les compatriotes vivant au Mali « ont répondu présent et se sont engagés à souscrire massivement ».

Depuis la précédente mission en septembre, l’APEC dit avoir déjà enregistré une centaine de souscriptions, un chiffre en constante progression. « Nous invitons nos compatriotes présents au SIAMA à continuer de s’inscrire pour atteindre la vision d’un développement endogène et inclusif », a-t-elle ajouté.

Agence d’Information du Burkina

BO/ata