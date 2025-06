BURKINA-SAHEL-SANTÉ- CAMPAGNE-DÉPARASITAGE-SUPPLÉMENTATION-FER

Séno/Santé : 2897 élèves adolescentes touchées par une campagne de supplémentation en fer

Dori, 9 juin 2025 (AIB)- La direction régionale de la santé du Sahel a organisé, lundi à Dori, une rencontre bilan d’une campagne de déparasitage et de supplémentation en fer, déroulée du 26 au 28 mai 2025, et ayant touché 2897 élèves adolescentes.

Dans le but d’améliorer l’état sanitaire des élèves adolescentes et de contribuer à leur réussite scolaire, le ministère de l’Éducation de base et celui de la Santé ont mutualisé leurs efforts.

En effet, les deux institutions avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ont mis en œuvre depuis 2021, un programme de renforcement de la nutrition des adolescentes, par la prévention de l’anémie à travers le déparasitage et la supplémentation en fer des élèves filles de 10 à 19 ans.

Pour l’année scolaire 2024-2025, 7561 élèves adolescentes ont été ciblées pour cette supplémentation en fer (acide folique) dans le district de Dori.

Au terme de la campagne qui s’est déroulée du 26 au 28 mai 2025, 2897 élèves adolescentes ont bénéficié de l’acide folique.

Afin de faciliter le bon déroulement des prochaines campagnes, les participants à la rencontre ont suggéré le renforcement de la communication auprès des acteurs et partenaires de l’éducation ainsi que des leaders religieux et coutumiers.

Le directeur régional de la santé du Sahel, Djibrila Alou Maiga a remercié tous les acteurs qui se sont investis pour le bon déroulement de cette campagne de déparasitage et de supplémentation en fer.

Agence d’information du Burkina

