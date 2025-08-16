Burkina-Liptako-Conférence-Publique-Civisme-Citoyenneté

Séno : L’IPDC prône le civisme, le patriotisme et la paix dans la région du Liptako

Dori, 14 août 2025 (AIB)- La coordination de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire (IPDC), en collaboration avec le Ministère de la Justice et des Droits humains, a organisé le jeudi 14 août 2025 à Dori, une conférence publique axée sur le civisme, la citoyenneté, le patriotisme, la cohésion sociale et la paix. L’activité s’inscrit dans une série de conférences prévues dans les treize régions du Burkina Faso, afin de raviver la fibre patriotique et renforcer les valeurs citoyennes.

Selon le directeur général de la promotion de la citoyenneté et de la paix, Benjamin Sow, le Burkina Faso traverse depuis quelque temps une véritable crise de la citoyenneté.

Il a déploré que les valeurs citoyennes soient aujourd’hui largement bafouées, alors que le pays des Hommes intègres ne peut bâtir son avenir dans « le désordre et l’indiscipline ».

Face à cette situation, M. Sow a expliqué que les autorités politiques, sous l’impulsion du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ont décidé de lancer une vaste campagne nationale de sensibilisation à travers des conférences publiques dans toutes les régions du pays.

L’objectif, a-t-il insisté, est d’implanter dans les consciences les valeurs morales et civiques indispensables pour accompagner « la révolution progressiste et populaire » engagée par le chef de l’État.

La rencontre de Dori a permis de rassembler plusieurs acteurs institutionnels, leaders communautaires, religieux, jeunes et femmes autour d’un même idéal : celui d’un Burkina uni et respectueux de ses valeurs fondatrices.

Trois thèmes ont été abordés : le civisme et la citoyenneté, le patriotisme et la participation citoyenne, la culture de la paix et la cohésion sociale.

Pour le gouverneur de la région du Sahel, Abdoul Karim Zongo, cette conférence vient à point nommé pour contribuer à combler le déficit constaté en matière de civisme, de patriotisme et de cohésion sociale.

Il a exhorté les participants à s’approprier pleinement les enseignements reçus et surtout à les traduire en actes concrets pour favoriser un développement harmonieux du Burkina Faso.

Selon une participante à cette conférence, Fadima Boureima Dicko, cette rencontre constitue une opportunité précieuse pour recadrer la jeune génération et lui inculquer les valeurs sociales cardinales nécessaires à la paix et à l’harmonie sociale.

Le président de la Fédération des églises évangéliques, le pasteur Gassambé Salif, a abondé dans le même sens, soulignant que la jeunesse représente le fer de lance du développement humain durable de toute nation.

À travers ce genre d’initiatives, a-t-il estimé, il sera possible de prodiguer des conseils utiles aux jeunes afin qu’ils deviennent des acteurs responsables et engagés dans la construction nationale.

Au-delà des messages, la conférence de Dori s’inscrit dans une dynamique nationale visant à créer une prise de conscience collective.

La série de conférences initiée par l’IPDC et le ministère de la Justice et des Droits humains constitue un espace privilégié de dialogue et d’échanges autour des valeurs qui cimentent la société burkinabè.

Ces tribunes publiques visent également à consolider la cohésion sociale, facteur essentiel dans un contexte sécuritaire et social marqué par de nombreux défis.

La conférence publique de Dori a marqué une étape importante dans la campagne nationale de promotion du civisme, de la citoyenneté et du patriotisme.

Les différents intervenants ont insisté sur la nécessité pour chaque citoyen, et particulièrement pour la jeunesse, de s’engager résolument dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale.

Agence d’information du Burkina