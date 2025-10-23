Burkina-Sahel-Moisson-rizière

Séno/Agriculture : Le ministre Ismaël Sombié lance la moisson sur une rizière de 83 hectares à Dori

Dori, 22 oct. 2025 (AIB) – Le ministre d’État, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, a procédé mercredi à Dori, au lancement symbolique de la moisson sur un champ de riz de 83 hectares, exploité par plus d’un millier de producteurs constitués en majorité de personnes déplacées internes (PDI).

Selon la fiche technique du périmètre, 1 302 producteurs, dont 1 200 PDI, ont participé à cette exploitation qui devrait générer 332 tonnes de riz de la variété paddy et 664 tonnes de fourrage pour bétail.

Ces résultats, obtenus dans un contexte marqué par des défis climatiques et sécuritaires, témoignent de la détermination des populations à valoriser les potentialités locales.

Le ministre Ismaël Sombié a salué et félicité les producteurs pour ces performances. « Je voudrais, au nom du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, vous dire félicitations et bravo, car vous êtes la preuve que le Burkinabè, quelles que soient les circonstances, demeure résilient », a-t-il déclaré.

Il s’est dit agréablement surpris par la réussite de cette campagne rizicole, rappelant qu’« il était difficile d’imaginer une telle production autour de la mare de Dori, à la fois en quantité et en qualité ».

Le ministre Sombié a encouragé les producteurs à maintenir leurs efforts et à se préparer pour la campagne sèche, qui portera sur la production du blé, de la pomme de terre et d’autres légumineuses. Cette phase démarrera dès la fin de la moisson en cours, a-t-il précisé.

Le ministre d’Etat a indiqué que dans la même dynamique, le gouvernement prévoit d’introduire la pisciculture à travers l’installation de cages flottantes dans la mare de Dori et au barrage de Yacouta, pour intensifier la production de tilapia.

« La double production du riz et du fourrage que nous voyons aujourd’hui nous donne le courage de redoubler d’efforts pour la région du Sahel », a confié le ministre, visiblement ému.

Les producteurs, par la voix de leurs représentants, ont exprimé leur gratitude au gouvernement pour l’appui en matériel agricole, en semences et en intrants. Ils ont toutefois évoqué certaines difficultés, notamment le tarissement précoce de la mare et le manque de superficies aménagées pour la riziculture.

Le ministre Sombié a réaffirmé l’engagement du gouvernement à apporter tout le soutien nécessaire aux producteurs. Il a également salué les Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour leurs efforts dans la sécurisation de la zone, condition essentielle à la reprise des activités agricoles.

La délégation ministérielle a ensuite visité d’autres périmètres de production, notamment celui de la veille citoyenne et des VDP, où elle a pu constater la vitalité de la dynamique communautaire autour des activités agricoles.

Le lancement de la moisson sur le site rizicole de Dori illustre la résilience des populations du Sahel et la volonté du gouvernement de promouvoir la sécurité alimentaire à travers des actions concrètes.

En encourageant la diversification des cultures, la valorisation de la mare de Dori et l’intensification de la pisciculture, le ministère de l’Agriculture trace la voie vers une autosuffisance alimentaire durable dans cette région stratégique du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

AMM/bak