Semer pour se relever : les détenus en action à Dédougou

Dédougou, 18 juillet 2025 (AIB) – À travers l’Initiative présidentielle pour la production agricole, les détenus de Dédougou participent activement à des travaux champêtres et bénéficient d’une formation pour leur réinsertion sociale. Le BN-GPB a constaté sur le terrain l’impact de ce programme dans les maisons d’arrêt et casernes.

En premier lieu, la délégation du BN-GPB s’est rendue sur le site de Kamandena, où elle a pu constater la croissance des semis de maïs sur une superficie de 4 hectares en cette période hivernale.

Le site s’étend au total sur 19,5 hectares, dont 4 ont été aménagés dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour la production agricole, avec un appui en intrants (semences et engrais). Pendant la saison sèche 2025, du maïs et de l’oignon y avaient été cultivés.

« Nous exploitons ce périmètre aménagé pendant les deux saisons de l’année. En saison sèche, nous avons cultivé du maïs sur 1 hectare et de l’oignon sur un périmètre de 600 m². Avec le maïs, nous avons obtenu 5 tonnes et, pour l’oignon, 700 kg. Pendant cette saison pluvieuse, seul du maïs est semé sur le périmètre », a déclaré le directeur adjoint de la Maison d’arrêt et de correction de Dédougou, l’inspecteur de sécurité pénitentiaire Karambiri Tahirou.

Il a précisé que 23 détenus sont mobilisés dans le cadre de la loi sur les Travaux d’intérêt général (TIG) afin de contribuer à la production et de bénéficier d’une formation facilitant leur insertion sociale à leur sortie.

Jacques Ledrian (nom d’emprunt d’un détenu), condamné à 60 mois de prison, a déjà purgé la moitié de sa peine. Il a été autorisé à terminer son incarcération dans ce centre, où il cultive et suit une formation utile pour sa réinsertion.

La visite s’est ensuite poursuivie au site du 51e Régiment d’infanterie commando, basé au camp Nazi Boni de Dédougou. Là, des activités d’élevage et d’agriculture sont menées. La délégation a visité un poulailler, une bergerie et un champ de 4 hectares.

« Pour l’élevage, nous avons reçu 1 050 poussins, ainsi que 10 ovins et caprins. La croissance des animaux se déroule bien. Sur le site agricole, les aménagements sont réalisés, mais nous accusons un léger retard dans la production en raison d’un problème technique », a expliqué l’adjudant Simporé Mahamadi du 51e RIC.

Ces sorties de terrain ont permis à la délégation du BN-GPB de constater de visu les réalisations des casernes et des maisons d’arrêt et de correction dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire.

